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Doğukan Manço'dan deprem bölgesinde gördüklerine sert tepki: Tam anlamıyla ahlaksızlık

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından soluğu bölgede alan isimlerden biri Doğukan Manço oldu. Hatay'da 12 gün boyunca çalışmalara katılan Manço yaşadıklarını Youtube kanalında anlattı. "Bu kadar sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm" diyen Manço, "Binaların altındaki dükkanların kolonlarını kesmiş oldukları için yıkıldıklarını gördüm. Yarın ölecekmiş gibi ve onurlu yaşamalı" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 15:44
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Doğukan Manço’dan deprem bölgesinde gördüklerine sert tepki: Tam anlamıyla ahlaksızlık

Unutulmaz şarkılara imza atan usta sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgesine gitti ve yardım çalışmalarına katıldı.

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Doğukan Manço’dan deprem bölgesinde gördüklerine sert tepki: Tam anlamıyla ahlaksızlık

12 gün boyunca deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışan Doğukan Manço, yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı.

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Doğukan Manço’dan deprem bölgesinde gördüklerine sert tepki: Tam anlamıyla ahlaksızlık

"YARIN ÖLECEKMİŞ GİBİ ONURLU YAŞAMALI"

Manço, sahada canla başla çalıştıklarını şu sözlerle dile getirdi:

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Doğukan Manço’dan deprem bölgesinde gördüklerine sert tepki: Tam anlamıyla ahlaksızlık

"12 gün boyunca gönüllü olarak sahada göreve gittim. Tam anlamıyla ahlaksızlık gördüm. Orada binaların altındaki dükkanların kolonlarını kesmiş oldukları için yıkıldıklarını gördüm. İnsanoğlunun gitgide aklını kaybetmeye başladığını gördüm. Bu kadar sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm. Yarın ölecekmiş gibi ve onurlu yaşamalı. Madencilerin ise bu ülke insanı hakkınızı ödeyemez. Gelip o kadar insanı aydınlığa kavuşturdunuz ki..."

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Doğukan Manço’dan deprem bölgesinde gördüklerine sert tepki: Tam anlamıyla ahlaksızlık

"KİMSE GÖÇMEZ BU DÜNYADAN MAL İLE"

Doğukan Manço'nun önceki gün afet bölgesinden yaptığı bir paylaşım görenlere duygu dolu anlar yaşattı. Yıkılmış bir binadan geriye yalnızca Barış Manço'nun 'Sarı Çizmeli Mehmet Ağa' şarkısının sözlerinin bulunduğu duvar yazısı kalmıştı: "Yaz dostum kimse göçmez bu dünyadan mal ile..."