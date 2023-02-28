28 Şubat 2023, Salı
Doğukan Manço'dan deprem bölgesinde gördüklerine sert tepki: Tam anlamıyla ahlaksızlık
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından soluğu bölgede alan isimlerden biri Doğukan Manço oldu. Hatay'da 12 gün boyunca çalışmalara katılan Manço yaşadıklarını Youtube kanalında anlattı. "Bu kadar sert bir dille konuştuğum için çok üzgünüm" diyen Manço, "Binaların altındaki dükkanların kolonlarını kesmiş oldukları için yıkıldıklarını gördüm. Yarın ölecekmiş gibi ve onurlu yaşamalı" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 15:44
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7