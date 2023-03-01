01 Mart 2023, Çarşamba
Alişan depremzede Muhammed Adnan Korkut için harekete geçti! En büyük hayaline kavuştu
Alişan 96'ncı saatte enkaz altından çıkarılan Muhammed Adnan Korkut'un hayalini gerçekleştirdi. Eskişehir'e imza atmaya gideceği gün Gaziantep'te göçük altında kalan 17 yaşındaki genç için aracı olan Alişan Adana Demirspor ile bir araya gelmelerini sağladı. Alişan, "En büyük hayali futbolcu olmak" dedi.
Giriş Tarihi: 01.03.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 09:39
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