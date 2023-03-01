Alişan depremzede Muhammed Adnan Korkut için harekete geçti! En büyük hayaline kavuştu

Alişan 96'ncı saatte enkaz altından çıkarılan Muhammed Adnan Korkut'un hayalini gerçekleştirdi. Eskişehir'e imza atmaya gideceği gün Gaziantep'te göçük altında kalan 17 yaşındaki genç için aracı olan Alişan Adana Demirspor ile bir araya gelmelerini sağladı. Alişan, "En büyük hayali futbolcu olmak" dedi.