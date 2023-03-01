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Alişan depremzede Muhammed Adnan Korkut için harekete geçti! En büyük hayaline kavuştu

Alişan 96'ncı saatte enkaz altından çıkarılan Muhammed Adnan Korkut'un hayalini gerçekleştirdi. Eskişehir'e imza atmaya gideceği gün Gaziantep'te göçük altında kalan 17 yaşındaki genç için aracı olan Alişan Adana Demirspor ile bir araya gelmelerini sağladı. Alişan, "En büyük hayali futbolcu olmak" dedi.

Giriş Tarihi: 01.03.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 09:39
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Alişan depremzede Muhammed Adnan Korkut için harekete geçti! En büyük hayaline kavuştu

Eskişehirspor'a imza atmaya gideceği gün depremde Gaziantep'te enkaz altında kalan 17 yaşındaki Muhammed Adnan Korkut, 96'ncı saatte kurtulmuştu. Alişan, Korkut için harekete geçti.

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Alişan depremzede Muhammed Adnan Korkut için harekete geçti! En büyük hayaline kavuştu

"GENÇ TAKIMLA İDMANA ÇIKTI"

Alişan, eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Şarkıcı, "En büyük hayali futbolcu olmak. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la, Muhammed'i bir araya getirdim. Bugün Adana Demirspor'un genç takımıyla idmana çıktı" dedi.

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Alişan depremzede Muhammed Adnan Korkut için harekete geçti! En büyük hayaline kavuştu

"KALPLERİNE DOKUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Onun hayalinin gerçekleşmesine vesile olduk" diyen şarkıcı, "Murat Abi bugün Muhammed'in formayla fotoğrafını atmış. Bundan sonra onlara küçük iyilikler yapıp, kalplerine dokunmaya devam edeceğiz. Depremzedeleri unutmayalım, yardımlara devam edelim. Yaralar çok kolay sarılacak gibi değil" diye konuştu.

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Alişan depremzede Muhammed Adnan Korkut için harekete geçti! En büyük hayaline kavuştu

Korkut, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentte Şehitkamil ilçesi Gölgeler Apartmanı enkazında yürütülen çalışmayla kurtarıldı.

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Alişan depremzede Muhammed Adnan Korkut için harekete geçti! En büyük hayaline kavuştu

Genç sporcu, Gaziantep'ten Eskişehir'e transfer görüşmeleri için gideceği gün depremin yaşandığını söyledi.