Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları sosyal medyanın en çok konuşulan işlerinden oldu. Dizide Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakterinin iki annesinden biri olan Nermin'i canlandıran Senan Kara, özel hayatıyla dizinin sevenlerinin araştırma konusu oldu. Senan Kara hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun ünlü oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Senan Kara'nın eşi...