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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir izleyicileri ekran başına kilitlerken dizinin oyuncuları sosyal medyanın en çok konuşulan işlerinden oldu. Dizide Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakterinin iki annesinden biri olan Nermin'i canlandıran Senan Kara, özel hayatıyla dizinin sevenlerinin araştırma konusu oldu. Senan Kara hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun ünlü oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Senan Kara'nın eşi...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 23:29 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 23:30
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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

Doğduğun Ev Kaderindir'de Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep'in annesi Nermin'e hayat veren Senan Kara özel hayatıyla mercek altına alındı. Senan Kara hakkında araştırma yapanlar güzel oyuncunun ünlü oyuncuyla evli olduğunu görünce çok şaşırdı. İşte Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Senan Kara başta olmak üzere ünlülerin eşleri…

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

OZAN AKBABA

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Nermin’i Senan Kara herkesi şaşırttı! Eşi bakın kim çıktı

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN