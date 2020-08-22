Mehmet Ali Erbil'den yeni haber! Kök hücre tedavisi görmüştü…

Evinin banyosunda düşmesi sonucu uzun bir tedavi süreci atlatan ve yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, yeni bir tedaviye başlamıştı. Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Erbil, geçtiğimiz haftalarda taburcu olarak evine gitmişti. Erbil'den yeni haber geldi.