22 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil'den yeni haber! Kök hücre tedavisi görmüştü…

Mehmet Ali Erbil'den yeni haber! Kök hücre tedavisi görmüştü…

Evinin banyosunda düşmesi sonucu uzun bir tedavi süreci atlatan ve yıllardır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil, yeni bir tedaviye başlamıştı. Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi gören Erbil, geçtiğimiz haftalarda taburcu olarak evine gitmişti. Erbil'den yeni haber geldi.

Giriş Tarihi: 22.08.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 12:44
  • 1
  • 6
Mehmet Ali Erbil'den yeni haber! Kök hücre tedavisi görmüştü…

Nükseden kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören Mehmet Ali Erbil, kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Mehmet Ali Erbil'den yeni haber! Kök hücre tedavisi görmüştü…

Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında yeni haber geldi.

  • 3
  • 6
Mehmet Ali Erbil'den yeni haber! Kök hücre tedavisi görmüştü…

Bir süredir evinde tedavi gören Mehmet Ali Erbil, son durumunu yakın dostu sanatçı Ercan Avşar aracılığıyla anlattı.

  • 4
  • 6
Mehmet Ali Erbil'den yeni haber! Kök hücre tedavisi görmüştü…

Tedavi sürecinin çok iyi geçtiğini belirten Erbil " Pandemi dolayısıyla evde izole bir şekilde yaşıyorum. Sevenlerimi ve dostlarımı çok özledim" dedi.

  • 5
  • 6
Mehmet Ali Erbil'den yeni haber! Kök hücre tedavisi görmüştü…