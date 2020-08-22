ATV'nin yıldızı Müge Anlı bakın aslen nereli çıktı! İşte Müge Anlı'nın memleketi

Müge Anlı nereli sorusu internet dünyasından en çok arananlar arasına girerken, gerçeği öğrenen sevenleri şaşkına döndü. ATV'nin yıldızı Müge Anlı, 12 yıldır yaptığı programla birçok ödüle layık görüldü. Usta araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bu yıl da iki ödül kazandı. Sevenlerinin ilgi odağı olan Müge Anlı'nın özel hayatı merak konusu oldu. Müge Anlı nereli sorusunun cevabı sizler için hazırlandı.