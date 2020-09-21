DJ Doğuş Çabakçor ile Begüm Yücel’in 8 yıllık evliliğini ihanet bitirdi! 20 kişiyle aynı anda...

Ünlü DJ Doğuş Çabakçor, cuma günü sosyal medyadan boşandığını açıklayınca çok şaşırdım. Çünkü Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel'in kızı Begüm Yücel ile gayet mutlu görünüyordu. 2012 yılında evlenen, Aslan ve Kaplan adında iki çocukları olan çiftin evlilikleri örnek gösteriliyordu.

