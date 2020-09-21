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DJ Doğuş Çabakçor ile Begüm Yücel’in 8 yıllık evliliğini ihanet bitirdi! 20 kişiyle aynı anda...
Ünlü DJ Doğuş Çabakçor ve Begüm Yücel'in 8 yıllık evliliği tek celsede bitti. 2 çocukları bulunan çiftin evliliğini ihanet bitirdi. Mutlu aile babası portresi çizen Çabahçor'un sosyal medyada aynı anda 20 kızla flört mesajlarını yakalayan Begüm Yücel soluğu mahkemede aldı.
Giriş Tarihi: 21.09.2020 10:01Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 10:04