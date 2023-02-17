HaberlerGaleriDizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak? Survivor, Arka Sokaklar...
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak? Survivor, Arka Sokaklar...
"Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında diziler yayın dönemlerine ara vermişti. Dizileri yakından takip eden vatandaşlar yeni bölüm tarihleri hakkında detayları merak ediyor. Peki, Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak?