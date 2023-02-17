17 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak? Survivor, Arka Sokaklar...

Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak? Survivor, Arka Sokaklar...

"Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında diziler yayın dönemlerine ara vermişti. Dizileri yakından takip eden vatandaşlar yeni bölüm tarihleri hakkında detayları merak ediyor. Peki, Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 12:44
  • 1
  • 9
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak?

"Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında diziler yeni bölümlerine ara vermişti. Cuma akşamları ekranlara gelen Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm tarihleri merak ediliyor. Peki, Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak?

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yurt genelinde büyük bir üzüntüye yol açan depremler nedeniyle dizilere ara verildi. Söz konusu duruma dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor ancak dizilerin bu hafta da yayınlanmayacağı, bazı dizilerin ise 20 Şubat itibariyle ekranlara dönmesi bekleniyor.

  • 3
  • 9
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Dizilerin yanı sıra yarışma ve reality showların da ekranlara ne zaman döneceği belirsiz. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

  • 4
  • 9
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak?

ARKA SOKAKLAR BU HAFTA NEDEN YOK?

Son olarak 638. yeni bölümüyle yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, bu akşam da yayınlanmaycak. Kanal D'de Kahramanmaraş depremi özel yayını olacak.

  • 5
  • 9
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlar? 17 Şubat Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlayacak?

Dizinin neden yayınlanmadığına ilişkin ise Kanal D'den resmi bir açıklama gelmedi. Başrol oyuncularından İlker İnanoğlu ise şu açıklamayı yaptı; ""Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi."