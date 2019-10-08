Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen lord ve lady unvanını aldı

Diriliş Osman dizisi ile ekranlara bomba gibi dönüş yapacak olan Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in Lord ve Lady unvanına sahip olduğu ortaya çıktı. Diriliş Osman dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit, İskoçya'nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında aldığı unvanla konuşuluyor. İşte Türkiye'den Lord ve Lady unvanına sahip olan ünlü isimler...