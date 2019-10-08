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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen lord ve lady unvanını aldı

Diriliş Osman dizisi ile ekranlara bomba gibi dönüş yapacak olan Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in Lord ve Lady unvanına sahip olduğu ortaya çıktı. Diriliş Osman dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit, İskoçya'nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında aldığı unvanla konuşuluyor. İşte Türkiye'den Lord ve Lady unvanına sahip olan ünlü isimler...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 12:53
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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen lord ve lady unvanını aldı

Diriliş Osman dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Burak Özçivit Lord unvanına sahip oldu. İskoçya'da geliştirilen bir proje kapsamında ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, "lord" ve "lady" unvanına sahip olabiliyor. Türkiye'den de arazi satın alarak Lord ve Lady unvanı alan pek çok isim var. Türkiye'den "lord" ve "lady" unvanı alan ünlüler arasında bakın hangi isimler var…

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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen lord ve lady unvanını aldı

İskoçya'nın dünyaya tanıtılması ve doğal yaşamının korunmasına destek sağlanması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, ülkenin batı kıyısındaki tarihi Glencoe Bölgesi'nden yaklaşık 1 metrekarelik arazi satın alanlar, "lord" ve "lady" unvanına sahip olabiliyor.

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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen lord ve lady unvanını aldı

ÇAĞLA ŞIKEL

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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen lord ve lady unvanını aldı

BURAK ÖZÇİVİT

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Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen lord ve lady unvanını aldı

FAHRİYE EVCEN