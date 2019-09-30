Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Malhun Hatun’u canlandıracak Özge Törer kimdir?

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak olan Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in partneri belli oldu. Çekimleri son hızla devam eden dizide Burak Özçivit'e eşlik edecek ismin Aslıhan Karalar olduğu iddia edilmişti. Ancak Aslıhan Karalar ismi pek beğenilmemişti Nihayet aranan kan bulundu ve Diriliş Osman'da başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri için farklı bir isim daha ortaya çıktı. O isim Özge Törer... Peki Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri olacak, Malhun Hatun'u canlandıracak Özge Törer kimdir?