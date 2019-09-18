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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla yeni sezonun en çok beklenen dizilerinden birisi olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman için geri sayım sürüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda her geçen gün yeni bir isim katılıyor. İşte, Burak Özçivit'in başrolde oynayacağı Diriliş Osman ne zaman sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 18.09.2019 02:16 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 02:17
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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

Diriliş Osman ne zaman başlıyor? ATV'nin yeni sezonda izleyicileri ekran başına kilitleyecek dizisi Diriliş Osman yayın tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Diriliş Osman ne zaman başlıyor sorusuna dizi severler yanıt arıyor. TRT 1'de yayınlanan ve yıllardır reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul hikayesinin devamı olacak Diriliş Osman dizisi, oyuncu kadrosuyla izleyicileri şimdiden sabırsızlandırıyor. Burak Özçivit'in başrolde yer alacağı dizinin kadrosuyla da ilgili her geçen gün yeni haberler geliyor. Diriliş Osman ne zaman başlıyor?

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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

CAN YAMAN DİRİLİŞ OSMAN'A MI KATILIYOR?

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasının ardından Can Yaman'ın da Diriliş Osman kadrosuna katıldığı konuşuluyor.

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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

Ancak dizinin yapımcı firmasından konuya dair bir açıklama yapılmadı.

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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

BURAK ÖZÇİVİT'İN PARTNERİ BELLİ OLDU

Osman Gazi karakterini canlandıracak Burak Özçivit'in partneri belli oldu.

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Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

Popüler dizide Özçivit'e eşlik edecek o isim ise Aslıhan Karalar... Aslıhan Karalar, dizide Malhan Hatun'u canlandıracak.