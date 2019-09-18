Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi!

Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul devamı Diriliş Osman yayın tarihi merakla bekleniyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla yeni sezonun en çok beklenen dizilerinden birisi olan Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman için geri sayım sürüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda her geçen gün yeni bir isim katılıyor. İşte, Burak Özçivit'in başrolde oynayacağı Diriliş Osman ne zaman sorusunun yanıtı!