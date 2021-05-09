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Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafı hayranlarını şaşkına çevirdi!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafı hayranlarını şaşkına çevirdi!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan oyunculuğu ve karizmasıyla milyonların takdirini toplamıştı. Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın hayatına dair araştırmalar yapan hayranları yıllar öncesine ait fotoğrafını görünce 'bu kadar değişim olmaz' dedi. İşte Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yıllar içindeki değişimi...

Giriş Tarihi: 09.05.2021 05:13 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 05:16
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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafı hayranlarını şaşkına çevirdi!

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın gençlik halini görenler 'değişimin böylesi' dedi. İşte Engin Altan Düzyatan ve ünlülerin yıllar içindeki değişimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafı hayranlarını şaşkına çevirdi!

Baykut Badem - (Süha)

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafı hayranlarını şaşkına çevirdi!

Eray Demirkol - (Naim)

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafı hayranlarını şaşkına çevirdi!

Cem Kılıç - (Korkut)

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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın yıllar öncesine ait fotoğrafı hayranlarını şaşkına çevirdi!

Ekin Türkmen (Songül)