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Alişan’ın eşi Buse Varol hamile mi? Paylaşımları kafa karıştırdı

Alişan ile Buse Varol 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre sonra ilk çocukları kucaklarına almışlardı. Evlilikleri mutlu bir şekilde devam eden Alişan ve Buse Varol, ikinci kez bebek bekledikleri haberiyle gündeme geldi. Çiftin sosyal medyadan peş peşe yaptığı paylaşımlar, bebek bekledikleri iddialarını güçlendirdi.

Giriş Tarihi: 12.06.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 14:58
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Alişan’ın eşi Buse Varol hamile mi? Paylaşımları kafa karıştırdı GALERİ DEVAM EDİYOR

Buse Varol, önceki gün havuz kenarında çekilen bir karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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Alişan’ın eşi Buse Varol hamile mi? Paylaşımları kafa karıştırdı

Takipçileri, 30 yaşındaki oyuncunun zafer işareti yaptığı pozuna, "İkinci çocuk mu geliyor?" ve "Hamile misin?" şeklinde yorumlar yaptı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol hamile mi? Paylaşımları kafa karıştırdı

"ÇOK ŞÜKÜR"

Buse Varol'un ardından paylaşımda bulunan Alişan, "Çok şükür" notu yazarken nazar boncuğu emojisi koyması da hamilelik iddialarını güçlendirdi.

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Alişan’ın eşi Buse Varol hamile mi? Paylaşımları kafa karıştırdı

Ünlü çift, 'hamilelik' iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol hamile mi? Paylaşımları kafa karıştırdı

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Habertürk TV'ye konuk olan Buse Varol Tektaş, dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Güzel oyuncu, "29 yaşında anne oldum ama 23-24 yaşında bile anne olmak isterdim" demişti.