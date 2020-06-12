Alişan’ın eşi Buse Varol hamile mi? Paylaşımları kafa karıştırdı

Alişan ile Buse Varol 2018 yılında nikah masasına oturmuş ve kısa bir süre sonra ilk çocukları kucaklarına almışlardı. Evlilikleri mutlu bir şekilde devam eden Alişan ve Buse Varol, ikinci kez bebek bekledikleri haberiyle gündeme geldi. Çiftin sosyal medyadan peş peşe yaptığı paylaşımlar, bebek bekledikleri iddialarını güçlendirdi.