Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Melikşah karakteriyle adından söz ettiren Buğra Gülsoy, kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen oyuncu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Cem adında bir oğlu bulunan Buğra Gülsoy'un eşi merak konusu oldu. İşte Buğra Gülsoy'un merak edilen eşi...