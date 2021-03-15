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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde canlandırdığı Melikşah karakteriyle adından söz ettiren Buğra Gülsoy, kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen oyuncu, özel hayatıyla mercek altına alındı. Cem adında bir oğlu bulunan Buğra Gülsoy'un eşi merak konusu oldu. İşte Buğra Gülsoy'un merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 15.03.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 15:25
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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı!

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un özel hayatı mercek altına alındı. Gülsoy hakkında araştırma yapanlar eşinin merak etti. İşte Buğra Gülsoy ve ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı!

YUNUS EMRE YILDIRIMER VE EŞİ MELİSSA ÖZGE YILDIRIMER

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Uyanış Büyük Selçuklu'nun Melikşah'ı Buğra Gülsoy'un eşi bakın kim çıktı!

ŞEBNEM BOZOKLU