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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Diriliş Ertuğrul'dan sonra Survivor'dan da transfer! Bu ters köşe konuşulur! Düstura gelecekler... Diriliş Ertuğrul'dan sonra Survivor'dan da transfer! Bu ters köşe konuşulur! Düstura gelecekler...
Diriliş Ertuğrul'dan sonra Survivor'dan da transfer! Bu ters köşe konuşulur. Ekranların en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul'da Turgut Alp karakterine hayat veren Cengiz Coşkun, Yavuz Sultan Selim'e hayat verecek. Osmanlı Devleti'nin 9. padişahının hayatını anlatacak olan dizide Cengiz Coşkun, Yavuz Sultan Selim'e hayat verirken Yasin Obuz ise padişahın en yakın fedailerinden birisini canlandıracak. Çekimleri başlayacak dizinin yayın tarihi ise sorgulanmaya başladı. Birçok önemli isimde Coşkun'a eşlik edecek.
Giriş Tarihi: 12.03.2021 23:35
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Cengiz Coşkun'un da yer aldığı diziye beklenmedik bir isim dahil oluyor. Cengiz Coşkun, Diriliş Ertuğrul'da hayat verdiği karakter ile adından çok söz ettirmişti. Son olarak Malazgirt filmiyle izleyici karşısına çıkan Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak olan Yavuz dizisinde rol alacak ve cihan padişahı Yavuz Sultan Selim'e hayat verecek. Ünlü oyuncuya eşlik edecek isimlerde belli oldu. Survivor'da yarışan Yasin Obuz'da dizide padişahın en yakın adamlarından birini canlandıracak.
GALERİ DEVAM EDİYOR YAVUZ DİZİSİ GELİYOR
Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.
YASİN OBUZ PADİŞAHIN FEDAİSİNİ CANLANDIRACAK
Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın hayatını konu edinecek 'Yavuz' adlı dizi heyecanla bekleniyor. Dizide Masterchef ve Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.
Filmin yapımcısı ve senaristi Bilal Kalyoncu, Yasin Obuz'un Yavuz Sultan Selim'in en yakın fedaisi alplerinden birini canlandıracağını açıkladı. Ayrıca ünlü oyuncu Aydan Şener'in de bu dizi ile ekranlara geleceğini söyledi.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın daveti üzerine şehre gelen Bilal Kalyoncu çekimlerine başlamayı planladıkları diziye ilişkin açıklamalarda bulundu.