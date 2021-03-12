Diriliş Ertuğrul'dan sonra Survivor'dan da transfer! Bu ters köşe konuşulur! Düstura gelecekler...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizileri arasında yer alan Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Cengiz Coşkun'un da yer aldığı diziye beklenmedik bir isim dahil oluyor. Cengiz Coşkun, Diriliş Ertuğrul'da hayat verdiği karakter ile adından çok söz ettirmişti. Son olarak Malazgirt filmiyle izleyici karşısına çıkan Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak olan Yavuz dizisinde rol alacak ve cihan padişahı Yavuz Sultan Selim'e hayat verecek. Ünlü oyuncuya eşlik edecek isimlerde belli oldu. Survivor'da yarışan Yasin Obuz'da dizide padişahın en yakın adamlarından birini canlandıracak.