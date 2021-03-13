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13 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Aşk 101 için beklenen gelişme! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon... Aşk 101 için beklenen gelişme! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...
Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix ekranlarının heyecanla takip edilen dizileri arasında yer alan Aşk 101 için yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Hayranları yeni sezonun hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Oyuncular sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...
Giriş Tarihi: 13.03.2021 00:01
Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon açıklaması geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Başrollerini: Kubilay Aka, Alina Boz, Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve İpek Filiz Yazıcı'nın yer aldığı dizinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dijital medya platformlarından olan Netflix'de yayınlanan Türk yapımı dizi Aşk 101'in 2'nci sezon çekimleri tamamlandı. Kısa bir süre önce dizi ekibinde patlak veren koronavirüs vakaları nedeniyle çekimlerine ara verilen dizide şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi.90'lı yıllarda bir arkadaş grubunun hikayesini konu edinen Aşk 101'in yeni sezon tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal'ın rol aldığı dizinin, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız'ın üstleniyor.
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Netflix'te yayınlanan Aşk 101'in 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadığı için yeni sezon tarihi de belli olmadı. Dizinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı'nın (Osman), sosyal medyadan yaptığı paylaşım ikinci sezon çekimlerinin tamamlandığı ipuçlarını verdi. Netflix tarafından fragman yayınlandığı zaman haberimizin içeriğinde yer alacak.
AŞK 101. 1. SEZONDE NELER YAŞANDI? Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.