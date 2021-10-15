16 Ekim 2021, Cumartesi
Barbaroslar'da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Barbaroslar dizisinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Başrollerinde, Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin yer aldığı dizi yayınlandığı günden itibaren adından söz ettiriyor. İzleyenlerde her bölüm ayrı heyecan yaratan dizinin senaristliğine yeni isim dahil oldu. Yaşanan gelişmenin ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 15.10.2021 23:52
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