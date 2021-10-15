16 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Barbaroslar'da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...

Barbaroslar'da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Barbaroslar dizisinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Başrollerinde, Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin yer aldığı dizi yayınlandığı günden itibaren adından söz ettiriyor. İzleyenlerde her bölüm ayrı heyecan yaratan dizinin senaristliğine yeni isim dahil oldu. Yaşanan gelişmenin ardından yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 15.10.2021 23:52
  • 1
  • 8
Barbaroslar’da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...

Barbaroslar'da değişim rüzgarı esiyor. Dengeleri değiştirecek transfer. Yeniden vücut bulacak. Tarihi dizileri ile dikkat çeken TRT 1'in yeni sezonda yayınmaya başladığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Reytinglerde üst sırada yer alan dizinin senarist koltuğunda değişiklik yaşandı. Hal böyle olunca dizinin hayranları yeni bölümlerde hikayenin nasıl evrileceğini merak ediyor. İşte, dizi hakkında yaşanan son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Barbaroslar’da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...

Kanal D dizisi Camdaki Kız ve ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar'ın başarısına gölge düşürdü. TRT1'in birincilikler almayı hedefleyerek ekrana getirdiği Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ne yazık ki bir türlü istenen sonucu elde edemedi.

  • 3
  • 8
Barbaroslar’da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...

Düşük reytingler dizi ekibinde bazı değişikliklere yol açtı. Dördüncü bölümde dizinin senaryo ekibi değişti. Yeni senarist ekibinin heyecanı artırması, deniz sahnelerini çoğaltması ve diziye yeni bir yön vermesi bekleniyordu. Dizinin yeni senariskleri Serdar Özönalan ve Hasan Erimez oldu.

  • 4
  • 8
Barbaroslar’da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...

Nitekim değişiklik sonuç verdi. Barbaroslar dizisi, her ne kadar birinciliği Camdaki Kız'dan alamasa da bu hafta reytinglerde yükseliş sergiledi. Dizi tüm izleyicilerde üçüncü, AB ve ABC 1'de ise ikinci oldu.

  • 5
  • 8
Barbaroslar’da değişim rüzgarı esiyor! Dengeleri değiştirecek transfer! Yeniden vücut bulacak...

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Barbaroslar dizisinde ayrıca Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu gibi deneyimli isimler yer alıyor.