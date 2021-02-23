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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri "Dirayeti olmayan insin" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? Yunus Emre Yıldırımer... "Dirayeti olmayan insin" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? Yunus Emre Yıldırımer...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan fırtınası bu akşam yaşanacak. EDHO son bölümde; Bahar ve Ceylan'ın kurtarılması sırasında pusuya düşen Alpaslan sırtından vuruluyor. Yaşanan gelişmelerin ardından sevilen oyuncu Yunus Emre Yıldırımer'in dizideki geleceği merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? Yunus Emre Yıldırımer...
Giriş Tarihi: 23.02.2021 20:05
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Bahar ve Ceylan'ın kurtarılma operasyonu sırasında vurulan Alpaslan'ın akıbeti merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde tüm merak edilenler ortaya çıkacak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan öldü mü? Yunus Emre Yıldırımer...
GALERİ DEVAM EDİYOR EDHO ALPARSLAN ÖLDÜ MÜ?
Sevilen yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alparslan karakterinin yapıma veda edeceği söylentilerinin ardından yayınlanan fragman da bu iddiaları doğruladı. Yapımda Ceylan karakterinin ölmesi ve diziden ayrılması beklenirken izleyenlerine ters köşe yapan EDHO'nun fragmanında Yunus Emre Yıldırımer'in canlandırdığı karakter başından vuruluyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA İZLEYENLERİ ŞOKE EDEN SAHNE!
Dizinin 182. Bölüm fragmanın yayınlanmasının ardından dizide toplantı sonrası tartışma çıkarak Alparslan'ın başından vurulduğu gösteriliyor. Alparslan'ın diziden ayrılmasına yönelik yayıncı kuruluş tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
BU HAFTA NELER OLACAK?
"Benim hayatımın bedeli bu...
"Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar.
Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.