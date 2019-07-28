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Haberler Magazin Galerileri Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan​, 2018'in Ağustos ayında evlendiği eşi Neslişah Alkoçlar ve ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. "Eşimi tanıdıktan sonra aşık oldum" diyen Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, evliliğindeki sırları da anlattı. Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın kendisinden farklı bir karaktere sahip olduğunu ifade ederken, "Aşk harika bir his" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 28.07.2019 17:39 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 17:39
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Engin Altan Düzyatan unutulmazlar arasına giren Diriliş Ertuğrul projesinin ardından gündemde kalmaya devam ediyor. Hello dergisine eşi Neslişah Alkoçlar ve evliliği hakkında konuşan Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, "Eşimi tanıdıktan sonra aşık oldum" dedi. Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, evliliğindeki sırları da anlattı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın kendisinden farklı bir karaktere sahip olduğunu ifade ederken, "Aşk harika bir his" şeklinde konuştu. Engin Altan Düzyatan açıklamasında, "Hayatımızı paylaşmak istediğimiz için evlendik. Eşim Neslişah çok şahsına münhasır, benden farklı bir kişilik. Bu bizi besliyor. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Aşk harika bir his. Kendinizi tamamlanmış hissediyorsunuz. Aşıkken şu an olduğum adam gibi oluyorum." ifadelerine yer verdi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Röportaj sonrası gündeme oturan Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'la oturdukları şaşkına çevirdi. Lüks bir evde oturan Engin Altan Düzyatan ve Neslişah alkoçları'n dekorlarının ardından ünlülerin evleri dikkat çekti. İşte ünlülerin hayran bıraktıran evleri.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent'e taşındı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Murat Faslı eşi İmane Elbani'yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Yıldırım'ın, evine özel olarak sauna, buhar odası, spor salonu ve sinema odası yaptırdığı öğrenildi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Büşra Develi

Üç yıldır birlikte olan oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi, geçen ay ilişkilerine son vermişti. Ayrıldıktan sonra ilk hamle Büşra Develi'den geldi. 25 yaşındaki oyuncu, Bizim Hikaye dizisinde rol alan Burak Deniz'le karşılaşmamak için Cihangir'den ayrılma kararı aldı. Develi yeni evini Galata'da buldu. Oyuncu tarihi Boğaz manzaralı evin kirası için ise 5 bin TL'yi gözden çıkardı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Aras Bulut İynemli

Şehir hayatından sıkılan ünlü isimlerin son dönemde kendilerini İstanbul'da doğaya vurması pek moda oldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de bu modaya uydu. İynemli, İçerde dizisinde birlikte rol aldığı kankası Çağatay Ulusoy gibi, yeni evi için tercihini ormanlarla çevrili Zekeriyaköy'den yana kullandı.

KİRALADIĞI EVE 150 BİN TL HARCADI!

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; yaklaşık 2.5 ay önce aylık 10 bin liraya kiraladığı evinin içini gönlüne göre dekore ettirmek isteyen İynemli, dekorasyon için yaklaşık 150 bin lira harcadı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Sezen Aksu

Kanlıca'da oturan Sezen Aksu'nun Balat'tan tarihi bir ev satın aldığı iddia edildi.

Tarihi mekanlara ve eşyalara tutkusuyla bilinen Aksu, bayramdan sonra evin restorasyonunu yaptıracak.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Kadıköy Caddebostan'da yaşayan Tuba Büyüküstün, Anadolu Yakası'ndan kopamadı.
İşletmeci Umut Evirgen ile mutlu bir birlikteliği olan Büyüküstün, yine aynı muhitten kendisine 4+1 daire kiraladı. Akşam Life'da yer alan habere göre; ikiz çocukları Toprak ve Maya'yla birlikte yaşayan güzel oyuncu, yeni evi için aylık 5 bin TL kira veriyor.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

ERDAL ÖZYAĞCILAR

Ünlü isimlerin kimi zaman doğayla iç içe yaşamayı tercih etmesi nedeniyle çiftlik evleri ve dağ evleri aldığı biliniyor. Sözcü'nün haberine göre; Erdal Özyağcılar'ın da herkesten gizlediği evi ortaya çıktı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

70 yaşındaki usta oyuncunun Sarıyer'de bir köydeki yamacın tepesinde evi olduğu bilgisine ulaşıldı. Köy sakinleri Özyağcılar'ın, uzun zamandır eve uğramadığını ve sadece bir, iki kez usta oyuncuyu gördüklerini belirtti.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

DEMET EVGAR

Avlu dizisinin Deniz Demir'i Demet Evgar, aradığı evi Sariyer'de buldu. Sabah'ın haberine göre; Evgar, aylık 18 bin lira bir ev kiraladı

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

EV DEĞİL SARAY YAVRUSU

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslihan Alkoçlar Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'nde yaşıyor.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Ünlü oyuncu eve 2,5 milyon dolar ödedi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Düzyatan, Beykoz Çubuklu Vadi Evleri'ndeki villası için aylık 15 bin TL ödüyor.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

İŞTE ÜNLÜLERİN EVLERİ

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

ÇAĞATAY ULUSOY

Şehrin karmaşasından bunalan Çağatay Ulusoy da kendini doğaya attı. Yakışıklı oyuncu Zekeriyaköy'den 16 bin TL'ye 4 katlı lüks bir villa kiraladı.

İstinye'de oturan 27 yaşındaki oyuncu, Hazal Kaya, Derya Tuna, Tan Sağtürk, Emel Sayın ve Özcan Deniz gibi ünlülerinde yaşam sürdüğü Zekeriyaköy'e taşındı.

Şehir kargaşasından uzaklaşıp doğayla iç içe olmak isteyen oyuncu, Cansit Villaları'ndan kendisine lüks bir villa kiraladı. Havuzlu 4 katlı olup 600 metre kare büyüklüğündeki ev için yakışıklı oyuncu, aylık 16 bin TL kira ödeyecek.

Ulusoy'un bu evi tercih etmesindeki nedenin de villanın önünde ormana bakan iki dönüm arazisinin olması…