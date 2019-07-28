Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

ÇAĞATAY ULUSOY

Şehrin karmaşasından bunalan Çağatay Ulusoy da kendini doğaya attı. Yakışıklı oyuncu Zekeriyaköy'den 16 bin TL'ye 4 katlı lüks bir villa kiraladı.



İstinye'de oturan 27 yaşındaki oyuncu, Hazal Kaya, Derya Tuna, Tan Sağtürk, Emel Sayın ve Özcan Deniz gibi ünlülerinde yaşam sürdüğü Zekeriyaköy'e taşındı.



Şehir kargaşasından uzaklaşıp doğayla iç içe olmak isteyen oyuncu, Cansit Villaları'ndan kendisine lüks bir villa kiraladı. Havuzlu 4 katlı olup 600 metre kare büyüklüğündeki ev için yakışıklı oyuncu, aylık 16 bin TL kira ödeyecek.



Ulusoy'un bu evi tercih etmesindeki nedenin de villanın önünde ormana bakan iki dönüm arazisinin olması…