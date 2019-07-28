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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, 2018'in Ağustos ayında evlendiği eşi Neslişah Alkoçlar ve ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu. "Eşimi tanıdıktan sonra aşık oldum" diyen Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, evliliğindeki sırları da anlattı. Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın kendisinden farklı bir karaktere sahip olduğunu ifade ederken, "Aşk harika bir his" şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 28.07.2019 17:39 Güncelleme Tarihi: 28.07.2019 17:39