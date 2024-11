Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan’dan evlilik açıklaması! Neslişah ile neden evlendi?

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar'ın kendisinden farklı bir karaktere sahip olduğunu ifade ederken, "Aşk harika bir his" şeklinde konuştu. Engin Altan Düzyatan açıklamasında, "Hayatımızı paylaşmak istediğimiz için evlendik. Eşim Neslişah çok şahsına münhasır, benden farklı bir kişilik. Bu bizi besliyor. Beraber vakit geçirmekten çok keyif alıyoruz. Aşk harika bir his. Kendinizi tamamlanmış hissediyorsunuz. Aşıkken şu an olduğum adam gibi oluyorum." ifadelerine yer verdi.