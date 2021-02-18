Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın makyajsız hali şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, sosyal medyayı salladı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da, kilit rollerden birine hayat veren Yalova, özel hayatıyla mercek altına alındı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ekranların en sevilen oyuncularından olan Melike İpek Yalova, makyajsız fotoğrafıyla şoke etti. İşte güzel oyuncu Melike İpek Yalova'nın makyajsız hali...