18 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın makyajsız hali şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın makyajsız hali şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, sosyal medyayı salladı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova'da, kilit rollerden birine hayat veren Yalova, özel hayatıyla mercek altına alındı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ekranların en sevilen oyuncularından olan Melike İpek Yalova, makyajsız fotoğrafıyla şoke etti. İşte güzel oyuncu Melike İpek Yalova'nın makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 15:19
  • 1
  • 114
Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın makyajsız hali şoke etti!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakteriyle izleyicilerin ilgisini çeken Melike İpek Yalova makyajsız fotoğrafıyla olay oldu. İşte Melike İpek Yalova ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 114
Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın makyajsız hali şoke etti!

Melis Sezen

  • 3
  • 114
Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın makyajsız hali şoke etti!

Melis Sezen

  • 4
  • 114
Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın makyajsız hali şoke etti!

Melis Sezen

  • 5
  • 114
Bir Zamanlar Çukurova’nın Müjgan’ı Melike İpek Yalova'nın makyajsız hali şoke etti!

Melis Sezen