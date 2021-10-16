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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Atasoy, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyada da ilgi odağı olan oyuncunun annesi ise kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisi gibi oyuncu olan annesi...

Giriş Tarihi: 16.10.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 14:46
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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Kardeşlerim'de canlandırdığı Şengül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Fadik Sevin Atasoy, izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Atasoy'un usta oyuncunun kızı olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

İşte Fadik Sevin Atasoy ve birçok ünlü ismin annesi…

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Hilal Altınbilek

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Hilal Altınbilek'in annesi

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Akın Akınözü