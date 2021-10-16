Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy’un annesi kendisinden daha ünlü çıktı! Meğer usta oyuncunun kızıymış…

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, ekranların en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Atasoy, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyada da ilgi odağı olan oyuncunun annesi ise kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisi gibi oyuncu olan annesi...