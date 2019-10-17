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Dilber Ay’ın mirası aileyi karıştırdı! Mezarı açılacak
Geçtiğimiz 29 Nisan'da hayatını kaybeden Dilber Ay'ın çocukları ve eşi miras yüzünden birbirine girdi. Nüfusta annesi üzerine kayıtlı olmadığını ve mirastan yararlanmak istediğini söyleyen kızı Filiz, annesinin mezarını açtırarak DNA testi yaptırmaya karar verdi. Canlı yayına bağlanarak kendisine mirastan pay verilmediğini söyleyen Filiz sinirlerine hakim olamayarak küfür etmeye başladı.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:35
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