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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla görüntülendi! Arabanın fiyatı dudak uçuklattı

Son dönemde rol aldığı projelerle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından hayatında yeni bir sayfa açtı. Özel hayatıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya, geçtiğimiz gün yeni arabasıyla görüntülendi. Serenay Sarıkaya'nın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı. İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlülerin pahalı oyuncakları.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 13:15
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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla görüntülendi! Arabanın fiyatı dudak uçuklattı

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri hiç kuşkusuz Serenay Sarıkaya.

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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla görüntülendi! Arabanın fiyatı dudak uçuklattı

Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Serenay Sarıkaya'nın hayatında bir takım değişiklikler yaptığı ortaya çıktı.

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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla görüntülendi! Arabanın fiyatı dudak uçuklattı

Milliyet'i haberine göre Sarıkaya, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra Bebek'te, Boğaz manzaralı, aylık kirası 28 bin TL olan bir daireye taşındı.

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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla görüntülendi! Arabanın fiyatı dudak uçuklattı

FİYATIYLA DUDAK UÇUKLATTI

Kuruçeşme'de yeni aldığı 750 bin TL değerindeki Volvo cipiyle objektiflere takıldı.

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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla görüntülendi! Arabanın fiyatı dudak uçuklattı

Sarıkaya'nın aracı dönüp bir daha baktırdı.

İşte ünlü isimlerin pahalı oyuncakları...