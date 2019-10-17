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Serenay Sarıkaya yeni arabasıyla görüntülendi! Arabanın fiyatı dudak uçuklattı
Son dönemde rol aldığı projelerle adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından hayatında yeni bir sayfa açtı. Özel hayatıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya, geçtiğimiz gün yeni arabasıyla görüntülendi. Serenay Sarıkaya'nın yeni arabasının fiyatı dudak uçuklattı. İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlülerin pahalı oyuncakları.
Giriş Tarihi: 17.10.2019 13:14 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 13:15
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