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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Uzun süredir ekranlarda yer almayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, atv'de yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın yayınlanan ilk tanıtım fragmanı ile büyük ses getiren Burak Özçivit'in imajı da hayranları tarafından çok sevildi. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı. İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:23
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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

Yeteneği ve yakışıklılığı ile son yılların en popüler erkek oyuncularından biri olan Burak Özçivit, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman dizisinin başrolünde yer alacak.

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

Geçtiğimiz aylarda baba olan Burak Özçivit'in özel hayatı merak konusu. Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı. Burak Özçivit'in babası birçok kişi tarafından merak ediliyordu. babası Bülent Özçivit ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte Burak Özçivit ve diğer ünlülerin babaları...

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNİN İLK FRAGMANI YAYINLANDI

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

PINAR ALTUĞ VE BABASI

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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!
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Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI