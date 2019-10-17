Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in babasını görenler inanamadı!

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıracak olan Burak Özçivit sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Uzun süredir ekranlarda yer almayan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, atv'de yayınlanacak olan Kuruluş Osman dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak. Kuruluş Osman'ın yayınlanan ilk tanıtım fragmanı ile büyük ses getiren Burak Özçivit'in imajı da hayranları tarafından çok sevildi. Özel hayatı da yakın mercek altına alınan Burak Özçivit'in babasını görenler şaştı kaldı. İşte başta Burak Özçivit'in babası Bülent Özçivit olmak üzere ünlülerin babaları...

Giriş Tarihi: 17.10.2019 12:21 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 12:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





