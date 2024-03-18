Bahar Dizisinde Sevilen Karaktere Veda! Final Gibi Karara Seyirciler İsyanda!

Bahar dizisi, izleyicilerin dikkatini çeken bir ana kadın karaktere odaklanıyor. Ölümle yüzleşmesinin ardından hayatına yeni bir yön veren bu karakterin değişimi, seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ancak, dizi henüz 5 bölüm yayınlanmasına rağmen son bölümde alınan bir karar sevenleri arasında tepkiye neden oldu.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 07:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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