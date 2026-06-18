Ali Ağaoğlu 6. kez baba olacak! Meğer gizli saklı evlenmişler
72 yaşındaki iş insanı Ali Ağaoğlu'nun, 15 yıllık sevgilisi Bige Yıldırımer'den çocuk çocuk beklediği öğrenilirken; çiftten sürpriz bir evlilik haberi geldi. Ağaoğlu'nun, sevgilisiyle yurt dışında sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.
72 yaşındaki ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, 6. kez baba olmaya hazırlanıyor.
Dört farklı kadından beş çocuğu ve beş torunu bulunan Ağaoğlu, yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer ile bebek sevinci yaşıyor. 2007 Miss Model of Turkey birincisi olan Yıldırımer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ağaoğlu'nun, hamilelik haberini kutlamak amacıyla sevgilisi Bige Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye ettiği ortaya çıktı.
15 YILLIK İLİŞKİDE BEBEK HEYECANI
Cankurt, bebek müjdesiyle ilgili şu yazıyı kaleme aldı:
"Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu ile ilgili çok şaşıracağınız bir haberim var! Dört farklı kadından beş çocuğu; beş de torunu olan Ali Ağaoğlu, 72 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor. Ali Bey'i bu yaşta bir kez daha baba yapacak olan kişi ise; yaklaşık 15 yıldır flört ettiği, 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer.
'HAMİLELİK HEDİYESİ' BODRUM'DAN
Ağaoğlu, kendisinden 36 yaş küçük olan sevgilisi Bige Yıldırımer'den baba olacağı müjdesini alınca mutluluktan havalara uçmuş. Ağaoğlu'nun, 3 aylık hamile olan sevgilisine, doğumu beklemeden 'hamilelik' hediyesi aldığını da öğrendim. Ağaoğlu, müjdeyi veren sevgilisi Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye etmiş.
Ayrıca Yıldırımer'e daha önce İstanbul'da bir ev ve lüks bir otomobil hediye ettiğini de öğrendim. Umarım Bige Yıldırımer de bebeği de sağlıkla kurtulur. Bu arada Ali Ağaoğlu, 72 yaşında baba olan ve 'Yaşlı Baba Ligi'nin zirvesindeki isim Ünal Aysal'ı koltuğundan edip zirveye yerleşecek. Ünal Aysal ikinciliğe, 66 yaşında baba olan Dikran Masis de üçüncülüğe gerileyecek"