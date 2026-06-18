Ali Ağaoğlu 6. kez baba olacak! Meğer gizli saklı evlenmişler

Çift, yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah uzun zamandır büyük bir özenle sakladığımız ve emek vererek büyüttüğümüz hikayemizin artık kendi yolunu bulduğunu gördük. Bazı mutluluklar vardır; ne kadar sessiz yaşanırsa yaşansın, zamanı geldiğinde kendini göstermenin bir yolunu bulur. Bu nedenle, çıkan haberlerin ardından kısa bir açıklama yapma gereği duyduk. Son yurt dışı tatilimizde hayatlarımızı sonsuza dek birleştirerek yolumuza devam etmeye karar verdik.

Bu güzel haberi, haziran sonunda evimizde gerçekleştireceğimiz küçük ve özel bir kutlamada ailemiz ve yakın dostlarımızla paylaşmayı planlıyorduk. Ancak haberin bizden önce duyulması, bizim için de beklenmedik ama tatlı bir sürpriz oldu. Yine de bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

Sevgiyle, Bige & Ali Ağaoğlu