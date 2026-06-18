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Ali Ağaoğlu 6. kez baba olacak! Meğer gizli saklı evlenmişler

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

72 yaşındaki iş insanı Ali Ağaoğlu'nun, 15 yıllık sevgilisi Bige Yıldırımer'den çocuk çocuk beklediği öğrenilirken; çiftten sürpriz bir evlilik haberi geldi. Ağaoğlu'nun, sevgilisiyle yurt dışında sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

Ali Ağaoğlu 6. kez baba olacak! Meğer gizli saklı evlenmişler 1

72 yaşındaki ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu, 6. kez baba olmaya hazırlanıyor.

Dört farklı kadından beş çocuğu ve beş torunu bulunan Ağaoğlu, yaklaşık 15 yıldır birlikte olduğu Bige Yıldırımer ile bebek sevinci yaşıyor. 2007 Miss Model of Turkey birincisi olan Yıldırımer'in 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Ali Ağaoğlu 6. kez baba olacak! Meğer gizli saklı evlenmişler 2

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Ağaoğlu'nun, hamilelik haberini kutlamak amacıyla sevgilisi Bige Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye ettiği ortaya çıktı.

Ali Ağaoğlu 6. kez baba olacak! Meğer gizli saklı evlenmişler 3

15 YILLIK İLİŞKİDE BEBEK HEYECANI

Cankurt, bebek müjdesiyle ilgili şu yazıyı kaleme aldı:

"Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu ile ilgili çok şaşıracağınız bir haberim var! Dört farklı kadından beş çocuğu; beş de torunu olan Ali Ağaoğlu, 72 yaşında bir kez daha baba olmaya hazırlanıyor. Ali Bey'i bu yaşta bir kez daha baba yapacak olan kişi ise; yaklaşık 15 yıldır flört ettiği, 2007 Miss Model of Turkey birincisi Bige Yıldırımer.

Ali Ağaoğlu 6. kez baba olacak! Meğer gizli saklı evlenmişler 4

'HAMİLELİK HEDİYESİ' BODRUM'DAN

Ağaoğlu, kendisinden 36 yaş küçük olan sevgilisi Bige Yıldırımer'den baba olacağı müjdesini alınca mutluluktan havalara uçmuş. Ağaoğlu'nun, 3 aylık hamile olan sevgilisine, doğumu beklemeden 'hamilelik' hediyesi aldığını da öğrendim. Ağaoğlu, müjdeyi veren sevgilisi Yıldırımer'e Bodrum'da lüks bir yazlık ev hediye etmiş.

Ali Ağaoğlu 6. kez baba olacak! Meğer gizli saklı evlenmişler 5

Ayrıca Yıldırımer'e daha önce İstanbul'da bir ev ve lüks bir otomobil hediye ettiğini de öğrendim. Umarım Bige Yıldırımer de bebeği de sağlıkla kurtulur. Bu arada Ali Ağaoğlu, 72 yaşında baba olan ve 'Yaşlı Baba Ligi'nin zirvesindeki isim Ünal Aysal'ı koltuğundan edip zirveye yerleşecek. Ünal Aysal ikinciliğe, 66 yaşında baba olan Dikran Masis de üçüncülüğe gerileyecek"

Ali Ağaoğlu 6. kez baba olacak! Meğer gizli saklı evlenmişler 6

HEM BEBEK HEM NİKAH!

Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki sürdüren ünlü çift, bebek heyecanının ardından bir de evlilik bombası patlattı.

Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir açıklama yayınlayan çift, evlilik kararını ve bebek müjdesini resmen doğruladı.

Ali Ağaoğlu 6. kez baba olacak! Meğer gizli saklı evlenmişler 7

Çift, yaptıkları yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bu sabah uzun zamandır büyük bir özenle sakladığımız ve emek vererek büyüttüğümüz hikayemizin artık kendi yolunu bulduğunu gördük. Bazı mutluluklar vardır; ne kadar sessiz yaşanırsa yaşansın, zamanı geldiğinde kendini göstermenin bir yolunu bulur. Bu nedenle, çıkan haberlerin ardından kısa bir açıklama yapma gereği duyduk. Son yurt dışı tatilimizde hayatlarımızı sonsuza dek birleştirerek yolumuza devam etmeye karar verdik.

Bu güzel haberi, haziran sonunda evimizde gerçekleştireceğimiz küçük ve özel bir kutlamada ailemiz ve yakın dostlarımızla paylaşmayı planlıyorduk. Ancak haberin bizden önce duyulması, bizim için de beklenmedik ama tatlı bir sürpriz oldu. Yine de bu mutluluğu sizlerle paylaşmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz.

Sevgiyle, Bige & Ali Ağaoğlu

Ali Ağaoğlu 6. kez baba olacak! Meğer gizli saklı evlenmişler 8

ALİ AĞAOĞLU'NUN BÜYÜK AİLESİ: ÇOCUKLARI VE TORUNLARI

İş dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ali Ağaoğlu, hem kariyeriyle hem de kalabalık ve renkli ailesiyle sıkça gündeme geliyor. Toplamda 5 çocuğu ve 5 torunu bulunan ünlü iş insanının aile tablosu oldukça geniş.

Ali Ağaoğlu'nun farklı beraberliklerinden dünyaya gelen 5 çocuğu bulunuyor:

Sema Ağaoğlu ile olan evliliğinden: Alican ve Sena.

Ayten Alpar ile olan beraberliğinden: Mertcan.

Diğer birlikteliklerinden: Ali Ege (bugün 13 yaşında) ve bir çocuğu daha bulunmaktadır.

5 TORUNLA GELEN MUTLULUK

Ağaoğlu ailesinde kuşak bağları oldukça güçlü. Ünlü iş insanının 3'ü erkek, 2'si kız olmak üzere toplamda 5 torunu bulunuyor:

Alican ve Miray Ağaoğlu çiftinden: 2018 doğumlu Alin ve 2019 doğumlu Selin.

Sena ve Koray Kırcal çiftinden: İlk oğulları Koray, 2023 başında dünyaya gelen Koraslan ve ardından dünyaya gelen Korhun.

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