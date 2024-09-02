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Haberler Galeri Dilan Polat villasına döndü! Sıla Doğu paylaştı hemen sildi! Şaşırtan fotoğraf...

Dilan Polat villasına döndü! Sıla Doğu paylaştı hemen sildi! Şaşırtan fotoğraf...

9 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Polat, tahliye olduktan sonra sessizliğini korurken, kız kardeşi Sıla Doğu ise zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Günlerdir beklenenin aksine sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmayan Dilan Polat'ın meşhur villasına döndüğü, kız kardeşinin paylaşımında ortaya çıktı. İşte Sıla Doğu'nun paylaşıp anında sildiği fotoğraf...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:48
Dilan Polat villasına döndü! Sıla Doğu paylaştı hemen sildi! Şaşırtan fotoğraf...

Kara para aklama, yasadışı bahis ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat, tutuksuz yargılama kararıyla geçtiğimiz günlerde tahliye edildi.

Dilan Polat villasına döndü! Sıla Doğu paylaştı hemen sildi! Şaşırtan fotoğraf...

Polat, tahliye olduktan sonra villası yerine kardeşi Sıla Doğu'nun Sarıyer'deki evinde konaklamıştı.

Dilan Polat villasına döndü! Sıla Doğu paylaştı hemen sildi! Şaşırtan fotoğraf...

9 aylık cezaevi sürecinin ardından tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, meşhur villasına döndü.

Dilan Polat villasına döndü! Sıla Doğu paylaştı hemen sildi! Şaşırtan fotoğraf...

Tahliyenin ardından uzun bir süre sessiz kalan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Dilan Polat villasına döndü! Sıla Doğu paylaştı hemen sildi! Şaşırtan fotoğraf...

Sıla Doğu, paylaşımı sildikten sonra Dilan Polat'ın oğluyla paylaşım yapmayı tercih etti.