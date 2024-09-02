02 Eylül 2024, Pazartesi
Dilan Polat villasına döndü! Sıla Doğu paylaştı hemen sildi! Şaşırtan fotoğraf...
9 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti. Polat, tahliye olduktan sonra sessizliğini korurken, kız kardeşi Sıla Doğu ise zaman zaman paylaşımlarda bulunuyor. Günlerdir beklenenin aksine sosyal medyada hiçbir paylaşım yapmayan Dilan Polat'ın meşhur villasına döndüğü, kız kardeşinin paylaşımında ortaya çıktı. İşte Sıla Doğu'nun paylaşıp anında sildiği fotoğraf...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 10:48