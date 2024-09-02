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Haberler Galeri Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan bebek müjdesi geldi! Düğün tarihini erkene çektiler...

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan bebek müjdesi geldi! Düğün tarihini erkene çektiler...

Geçtiğimiz aylarda final yapan dizi Yargı'da Ceylin Erguvan karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile evlilik yoluna girdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten bir güzel haber daha geldi. Pınar Deniz'in hamile olduğu ortaya çıktı. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 11:25
Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan bebek müjdesi geldi! Düğün tarihini erkene çektiler...

Uzun zamandır aşklarıyla magazin dünyasında dikkat çeken Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım çift, merakla beklenen nikâh tarihini açıklamıştı.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan bebek müjdesi geldi! Düğün tarihini erkene çektiler...

Şimdilerde evlilik hazırlığında olan ünlü çiftten müjdeli haber geldi.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan bebek müjdesi geldi! Düğün tarihini erkene çektiler...

PINAR DENİZ HAMİLE

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Pınar Deniz hamile! Belli ki popüler oyuncularımızdan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım bebeklerini kucaklarına almadan önce evliliklerini resmiyete dökmek konusunda işleri hızlandırmış!

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan bebek müjdesi geldi! Düğün tarihini erkene çektiler...

Normal şartlarda bu yaz için bir düğün planı yapmayan çift, öğrendikleri bu mutlu haberle birlikte düğün tarihlerini öne çekmeye karar vermişler.

Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım’dan bebek müjdesi geldi! Düğün tarihini erkene çektiler...

Geçtiğimiz Temmuz başında beraberliklerinin birinci yıldönümünü kutlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İngiltere tatillerinde evlilik kararı almıştı.