02 Eylül 2024, Pazartesi
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan bebek müjdesi geldi! Düğün tarihini erkene çektiler...
Geçtiğimiz aylarda final yapan dizi Yargı'da Ceylin Erguvan karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Pınar Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile evlilik yoluna girdi. Magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü çiftten bir güzel haber daha geldi. Pınar Deniz'in hamile olduğu ortaya çıktı. İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 11:25