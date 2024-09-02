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Haberler Galeri Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından kahreden detay! Kızı Anjelik sabah saatlerinde...

Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından kahreden detay! Kızı Anjelik sabah saatlerinde...

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahu Tuğba, geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Miami'de yaşayan Tuğba, dün evinde ölü bulundu. 69 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatı sevenlerini sanat camiasını yasa boğdu. Tüm bunlarından ardından kızı Anjelik, annesinin son nefesini vermeden önceki yaşadıklarını anlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:59
Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik anlattı! Ölümünün ardından kahreden detay! Sabah saatlerinde...

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Ahu Tuğba, 69 yaşında Miami'deki evinde hayatını kaybetti. Yer aldığı filmlerle tüm Türkiye'ye adını duyuran Tuğba, uzun süredir ABD'de kızı Anjelik ile yaşıyordu.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik anlattı! Ölümünün ardından kahreden detay! Sabah saatlerinde...

Geçtiğimiz nisan ayında büyük bir trafik kazası geçiren Ahu Tuğba, 8 saat süren bir operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik anlattı! Ölümünün ardından kahreden detay! Sabah saatlerinde...

CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Bir süredir astım hastalığıyla mücadele eden Tuğba'nın kızı Anjelik, annesinin ölümünü doğruladı.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini duyuran Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, Ahu Tuğba'nın cenazesinin Miami'den İstanbul'a getirilmesi için belediye birimleri ile irtibata geçildiğini açıkladı.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik anlattı! Ölümünün ardından kahreden detay! Sabah saatlerinde...

Gazeteci Hakan Solaker'in yaptığı açıklama ile, Ahu Tuğba'nın rahatsızlandığı sırada evde kızı Anjelik'in olduğu, polise de kendisinin haber verdiği ortaya çıktı.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik anlattı! Ölümünün ardından kahreden detay! Sabah saatlerinde...

Solaker, açıklamasında "Şimdi Amerika Miami'den üzücü bir haber aldım. Yakın dostum Nur Hekimci aradı ve maalesef ünlü sinema sanatçısı Ahu Tuğba'nın evinde öldüğünü bildirdi. Evde kızı Anjelik varmış ve durumu polise kızı haber vermiş" dedi.