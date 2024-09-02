02 Eylül 2024, Pazartesi
Ahu Tuğba'nın ölümünün ardından kahreden detay! Kızı Anjelik sabah saatlerinde...
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ahu Tuğba, geçirdiği trafik kazasının ardından sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Miami'de yaşayan Tuğba, dün evinde ölü bulundu. 69 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçının vefatı sevenlerini sanat camiasını yasa boğdu. Tüm bunlarından ardından kızı Anjelik, annesinin son nefesini vermeden önceki yaşadıklarını anlattı.
Giriş Tarihi: 02.09.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 09:59