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Haberler Galeri Dilan Polat ve Nez Demir'in davasında karar çıktı! Duruşma boyunca ağladılar...

Dilan Polat ve Nez Demir'in davasında karar çıktı! Duruşma boyunca ağladılar...

Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlardan eşi Engin Polat ile cezaevinde Dilan Polat, kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla eski yakın arkadaşı ve iş ortağı Nez Demir'den şikayetçi olmuştu. Nez Demir'in hakaret davası bugün görüldü. İki isim duruşmada ağlayarak ifade verirken, Polat'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine mahkeme, davanın düşmesine karar verdi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 15:44
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Dilan Polat ve Nez Demir’in davasında karar çıktı! Duruşma boyunca ağladılar...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma gibi ciddi suçlamalarla tutuklanmıştı.

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Dilan Polat ve Nez Demir’in davasında karar çıktı! Duruşma boyunca ağladılar...

Cezaevinde olan Polat, bugün hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir'den kendisine hakaret ve tehdit içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu.

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Dilan Polat ve Nez Demir’in davasında karar çıktı! Duruşma boyunca ağladılar...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Nez Demir'in "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 2 yıl 9 aya kadar hapsi istenmişti.

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Dilan Polat ve Nez Demir’in davasında karar çıktı! Duruşma boyunca ağladılar...

"HER ZAMANKİ KAVGALARIMIZDAN"

İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya Dilan Polat SEGBİS sistemiyle bulunduğu cezaevinden katılırken sanık Nez Demir ve taraf avukatları da mahkeme salonunda yerini aldı.

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Dilan Polat ve Nez Demir’in davasında karar çıktı! Duruşma boyunca ağladılar...

Duruşmadaki savunmasında sanık Demir, "Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Mesaj attığım doğru ama tehdit unsuru değil. Her zaman aramızdaki kavgalar" dedi.