28 Mart 2024, Perşembe
Dilan Polat ve Nez Demir'in davasında karar çıktı! Duruşma boyunca ağladılar...
Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlardan eşi Engin Polat ile cezaevinde Dilan Polat, kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla eski yakın arkadaşı ve iş ortağı Nez Demir'den şikayetçi olmuştu. Nez Demir'in hakaret davası bugün görüldü. İki isim duruşmada ağlayarak ifade verirken, Polat'ın şikayetinden vazgeçmesi üzerine mahkeme, davanın düşmesine karar verdi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 15:44 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 15:44
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