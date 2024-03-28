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Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Gülayşe Barbar'a müjdeyi veriyor...

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Ateş Kuşları", 49. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Başrollerinde Görkem Sevindik, İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü hakkında ipuçları geldi. Gülayşe, Barbar'a bir müjde verecek. İşte Ateş Kuşları 49. bölüm hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:47
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Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Gülayşe Barbar’a müjdeyi veriyor...

ATV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi "Ateş Kuşları", 49. bölümüyle seyircilerle buluşacak. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin yeni bölümünden ilk kareler paylaştı. Peki, Gülayşe hamile mi? İşte detaylar...

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Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Gülayşe Barbar’a müjdeyi veriyor...

Ateş Kuşları 49.Bölüm Özeti:

Pamir'i Çino'nun yanında gören Ali için tek amaç, eski düşman Çino'nun gerçek yüzünü ortaya çıkarmaktır artık.

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Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Gülayşe Barbar’a müjdeyi veriyor...

Fevri ve hesapsız hamleleri Ali'yi zor duruma sokacak, onun bu haliyle asıl zorluğa düşen ise daha büyük bir amaca hizmet eden Barbar olacak.

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Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Gülayşe Barbar’a müjdeyi veriyor...

Gülayşe'nin karnına vurmaya başlayan sancılar herkesin aklına aynı soruyu getirecek.

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Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Gülayşe Barbar’a müjdeyi veriyor...

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