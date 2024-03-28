28 Mart 2024, Perşembe
Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Gülayşe Barbar'a müjdeyi veriyor...
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi "Ateş Kuşları", 49. bölümüyle izleyicileri ekranlara kilitleyecek. Başrollerinde Görkem Sevindik, İlayda Alişan, Burak Tozkoparan, Hande Soral gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümü hakkında ipuçları geldi. Gülayşe, Barbar'a bir müjde verecek. İşte Ateş Kuşları 49. bölüm hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 28.03.2024 13:47
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