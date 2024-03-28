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Haberler Galeri Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski eşi bakın kimmiş! 10 yıl önce ayrılmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı...

Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski eşi bakın kimmiş! 10 yıl önce ayrılmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı...

Gönül Dağı'nın ardından Bahar dizilerindeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Ecem Özkaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Bahar dizisinde canlandırdığı Rengin karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Özkaya, eski eşiyle ilgili ortaya çıkan bilgilerle herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu, yıllar önce Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla evliymiş...

Giriş Tarihi: 28.03.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 16:41
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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi bakın kimmiş! 10 yıl önce ayrılmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı...

Bahar dizisinde Demet Evgar, Buğra Gürsoy ve Mehmet Yılmaz Ak gibi önemli isimlerle birlikte rol alan Özkaya, Rengin karakterine hayat veriyor.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi bakın kimmiş! 10 yıl önce ayrılmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı...

35 yaşındaki güzel oyuncu Ecem Özkaya, Gönül Dağı dizisinden sonra Bahar dizisiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Bahar dizisinin Rengin'i olarak tanınan Özkaya, sosyal medyanın konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi bakın kimmiş! 10 yıl önce ayrılmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de övgüleri toplayan Özkaya, özel hayatıyla da gündem oluyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlar ise eski eşini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi bakın kimmiş! 10 yıl önce ayrılmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı...

Şu anda 10 yaşında olan Ahmet Kaan'ın babası ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'dır.

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Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’nın eski eşi bakın kimmiş! 10 yıl önce ayrılmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yıldızı...

Sevilen oyuncular Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ'ın evliliği ise 2019 yılında sona ermiştir.