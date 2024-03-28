Bahar'ın Rengin'i Ecem Özkaya'nın eski eşi bakın kimmiş! 10 yıl önce ayrılmışlar! Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı...

Gönül Dağı'nın ardından Bahar dizilerindeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu Ecem Özkaya, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Bahar dizisinde canlandırdığı Rengin karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Özkaya, eski eşiyle ilgili ortaya çıkan bilgilerle herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu, yıllar önce Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızıyla evliymiş...