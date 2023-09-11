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Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a haraç şoku! En yakınındakiler tehdit etti

Lüks yaşamı ve aldıkları pahalı hediyelerle gündem olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın başı derde girdi. Polat çifti, sahibi oldukları güzellik merkezini arayarak tehditle 500 bin lira haraç istendiği iddiasıyla savcılığın yolunu tuttu. Yakalanan şüpheli H.İ.K., haraç konusunda kendisini çiftin eski komşusu olan M.K.'nin yönlendirdiğini iddia etti.

Giriş Tarihi: 11.09.2023 08:44 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 08:44
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Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a haraç şoku! En yakınındakiler tehdit etti

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sürekli gündeme gelen fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın sahibi olduğu güzellik merkezini arayan bir kişi tehditle 500 bin lira haraç istedi.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a haraç şoku! En yakınındakiler tehdit etti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran ikili, şikayette bulundu.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a haraç şoku! En yakınındakiler tehdit etti

Kendilerini arayan kişinin H.İ.K olduğunu ve eski komşuları M.K.'nın onu yönlendirdiğini ileri sürdüler.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a haraç şoku! En yakınındakiler tehdit etti

Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri emniyette suç kayıtları bulunan H.İ.K. ve güzellik merkezlerini arayan telefonun sahibi E.K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan her iki kişi de serbest kaldı.

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Dilan Polat ve eşi Engin Polat’a haraç şoku! En yakınındakiler tehdit etti

YİNE TEHDİT ETTİ

H.İ.K., serbest kalmasının ardından güzellik merkezinin müdürü G.Y.'yi arayarak yeniden tehditle para istedi.