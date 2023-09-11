Dilan Polat ve eşi Engin Polat'a haraç şoku! En yakınındakiler tehdit etti

Lüks yaşamı ve aldıkları pahalı hediyelerle gündem olan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın başı derde girdi. Polat çifti, sahibi oldukları güzellik merkezini arayarak tehditle 500 bin lira haraç istendiği iddiasıyla savcılığın yolunu tuttu. Yakalanan şüpheli H.İ.K., haraç konusunda kendisini çiftin eski komşusu olan M.K.'nin yönlendirdiğini iddia etti.