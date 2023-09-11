Serdar Ortaç aracında yaşamaya başladı! Hastalığı nedeniyle aracını özel tasarlattı

MS hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayında uyuyamadığını belirtmişti. Ağrılarına rağmen konser maratonuna devam eden Ortaç, vaktinin çoğunu seyahat ederek geçirmeye başladı. Ortaç, bu yüzden sahibi olduğu VIP minibüse özel tasarım bir yatak yaptırarak aracını eve dönüştürdü. İşte Serdar Ortaç'ın minibüs evi...