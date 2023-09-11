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Serdar Ortaç aracında yaşamaya başladı! Hastalığı nedeniyle aracını özel tasarlattı

MS hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde yaptığı canlı yayında uyuyamadığını belirtmişti. Ağrılarına rağmen konser maratonuna devam eden Ortaç, vaktinin çoğunu seyahat ederek geçirmeye başladı. Ortaç, bu yüzden sahibi olduğu VIP minibüse özel tasarım bir yatak yaptırarak aracını eve dönüştürdü. İşte Serdar Ortaç'ın minibüs evi...

Giriş Tarihi: 11.09.2023 09:10
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Serdar Ortaç aracında yaşamaya başladı! Hastalığı nedeniyle aracını özel tasarlattı

MS hastalığı nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Serdar Ortaç, buna rağmen konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

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Serdar Ortaç aracında yaşamaya başladı! Hastalığı nedeniyle aracını özel tasarlattı

Neredeyse her gün bir şehirde sahneye çıkan popçu, vaktinin çoğunu seyahat ederek geçiriyor.

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Serdar Ortaç aracında yaşamaya başladı! Hastalığı nedeniyle aracını özel tasarlattı

Uyku problemleri de yaşayan Ortaç, haftanın neredeyse her günü konsere özel aracıyla gittiği için sağlığı adına yeni bir çözüm buldu.

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Serdar Ortaç aracında yaşamaya başladı! Hastalığı nedeniyle aracını özel tasarlattı

Ortaç, bu yüzden sahibi olduğu VIP minibüse özel tasarım bir yatak yaptırarak aracını eve dönüştürdü.

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Serdar Ortaç aracında yaşamaya başladı! Hastalığı nedeniyle aracını özel tasarlattı

Sanatçı, sosyal medyadaki canlı yayınlarını da minibüsünden yapıyor.