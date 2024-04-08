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Haberler Galeri Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü Semra Öğretmen'iydi! 66 yaşındaki Semra Özdamar'ın son haline bakın...

Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü Semra Öğretmen'iydi! 66 yaşındaki Semra Özdamar'ın son haline bakın...

Türk sinemasının efsanevi yapımlarından biri olan "Hababam Sınıfı", yıllar geçse de tekrar bölümleriyle hala izleniyor. Bu filmlerin en sevilen karakterlerinden biri olan "Semra Öğretmen", masumluğu ve güzelliğiyle herkesin kalbinde özel bir yer edinmişti. Şimdilerde 66 yaşında olan usta isim, son haliyle herkesi şoke etti. Sema Hoca bakın şimdi ne halde…

Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:33
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Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra Öğretmen’iydi! 66 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın...

Başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların yer aldığı, Türk sinemasının efsanevi yapımlarından biri olan Hababam Sınıfı, yıllar geçse de hala aynı heyecan ve coşkuyla izlenmeye devam ediyor. Yeşilçam'ın nadir eserlerinden biri olarak kabul edilen bu film, adeta bir yıldızlar geçidine dönüşmüş durumda.

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Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra Öğretmen’iydi! 66 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın...

Bu efsanevi yapım, zengin karakterleri, komik diyalogları ve samimi atmosferiyle Türk sinemasının klasikleri arasında haklı bir yer edindi.

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Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra Öğretmen’iydi! 66 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın...

Filmin öğrencilerinin adeta canını bezdirdiği, ancak masumluğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Semra Hoca karakterine hayat veren Semra Özdamar'ın son hali, zamanın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra Öğretmen’iydi! 66 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın...

Şimdilerde 66 yaşında olan Semra Özdamar, son haliyle herkesi şaşırtıyor.

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Hababam Sınıfı’nın masum yüzlü Semra Öğretmen’iydi! 66 yaşındaki Semra Özdamar’ın son haline bakın...

İşte Semra Özdamar ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...