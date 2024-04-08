Hababam Sınıfı'nın masum yüzlü Semra Öğretmen'iydi! 66 yaşındaki Semra Özdamar'ın son haline bakın...

Türk sinemasının efsanevi yapımlarından biri olan "Hababam Sınıfı", yıllar geçse de tekrar bölümleriyle hala izleniyor. Bu filmlerin en sevilen karakterlerinden biri olan "Semra Öğretmen", masumluğu ve güzelliğiyle herkesin kalbinde özel bir yer edinmişti. Şimdilerde 66 yaşında olan usta isim, son haliyle herkesi şoke etti. Sema Hoca bakın şimdi ne halde…