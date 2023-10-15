15 Ekim 2023, Pazar
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı! Anneannesi bile şüpheli
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin yönetici olduğu 21 şirkete ait tüm mal varlıklarına el konulurken 13 şüpheli için harekete geçildi. Polat çifti ile yakınlarına ilişkin suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.10.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 10:24
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