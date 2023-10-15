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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı! Anneannesi bile şüpheli

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Şüphelilerin yönetici olduğu 21 şirkete ait tüm mal varlıklarına el konulurken 13 şüpheli için harekete geçildi. Polat çifti ile yakınlarına ilişkin suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.10.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 10:24
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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı! Anneannesi bile şüpheli

Sosyal medya fenomeni Dilan ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Polat ailesi ile yakınlarının tüm mal varlığına el konulması ve yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına ilişkin karara ve soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı! Anneannesi bile şüpheli

4 AYRI SUÇLAMA 13 ŞÜPHELİ

Sabah'ın haberine göre, şüpheliler hakkında "suç örgütü kurma ve yönetme" ile "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçu başta olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü, şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu belirtildi. Bu nedenle şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konulması talep edildiği öğrenildi

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı! Anneannesi bile şüpheli

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu dikkate alan Başsavcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 13 şüpheliyle ilgili harekete geçti.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı! Anneannesi bile şüpheli

TÜM MAL VARLIKLARINA DİKKAT ÇEKEN DELİLLERLE EL KONULDU

Başsavcılık, şüphelilerin yöneticisi yada yetkilisi olduğu 21 şirketle ilgili şüphelilere ait taşınmazlara, kara, deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine el konulmasını ve şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı getirilmesini talep etti.

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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı! Anneannesi bile şüpheli

Başsavcılık bu talebi, suç işlendiğine ve bu mal varlıklarının suçlardan elde edildiğine dair somut delil olması nedeniyle Ceza Muhakemesi'nin ilgili maddelerince istedi.