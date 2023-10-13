HaberlerGaleriKoç, yay, boğa, ikizler, akrep... 12 burç için değişim oku yaydan çıktı! Güneş tutulması tek bir burca altın keseyi açacak! 14 Ekim saat 11.30 itibarıyla
Koç, yay, boğa, ikizler, akrep... 12 burç için değişim oku yaydan çıktı! Güneş tutulması tek bir burca altın keseyi açacak! 14 Ekim saat 11.30 itibarıyla
Astrolojide, tutulma serileri büyük bir öneme sahiptir ve 2023 yılında başlayan bu serinin Mart 2025'e kadar devam etmesi beklenmektedir. Tutulmalar, genellikle hayatımızın merkezinde durmayı, kendi isteklerimize odaklanmayı ve başkalarının etkileri altında savrulmamayı hatırlatır. Güneş tutulmasıyla birlikte 12 burca değişim rüzgarı vuracak. İşte tutulmanın burçlara etkisi...