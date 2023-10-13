Koç, yay, boğa, ikizler, akrep... 12 burç için değişim oku yaydan çıktı! Güneş tutulması tek bir burca altın keseyi açacak! 14 Ekim saat 11.30 itibarıyla

Koç

Bu tutulma kişisel ve profesyonel yaşamınızı etkileyebilir. Kariyerinizde değişiklikler veya kişisel hedeflerinizde bir değişiklik. Yeni fırsatlara açık olun ve hesaplanmış riskler alın. Sağlıkları açısından dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Bu Güneş Tutulması işlerinde bazı engellerle karşılaşacağından onlara pek faydası olmayacaktır.