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Haberler Galeri Koç, yay, boğa, ikizler, akrep... 12 burç için değişim oku yaydan çıktı! Güneş tutulması tek bir burca altın keseyi açacak! 14 Ekim saat 11.30 itibarıyla

Koç, yay, boğa, ikizler, akrep... 12 burç için değişim oku yaydan çıktı! Güneş tutulması tek bir burca altın keseyi açacak! 14 Ekim saat 11.30 itibarıyla

Astrolojide, tutulma serileri büyük bir öneme sahiptir ve 2023 yılında başlayan bu serinin Mart 2025'e kadar devam etmesi beklenmektedir. Tutulmalar, genellikle hayatımızın merkezinde durmayı, kendi isteklerimize odaklanmayı ve başkalarının etkileri altında savrulmamayı hatırlatır. Güneş tutulmasıyla birlikte 12 burca değişim rüzgarı vuracak. İşte tutulmanın burçlara etkisi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.10.2023 23:45 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 23:45
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Koç, yay, boğa, ikizler, akrep... 12 burç için değişim oku yaydan çıktı! Güneş tutulması tek bir burca altın keseyi açacak! 14 Ekim saat 11.30 itibarıyla

Astrolojide, tutulma serileri büyük bir öneme sahiptir ve 2023 yılında başlayan bu serinin Mart 2025'e kadar devam etmesi beklenmektedir. Tutulmalar, genellikle hayatımızın merkezinde durmayı, kendi isteklerimize odaklanmayı ve başkalarının etkileri altında savrulmamayı hatırlatır. Güneş tutulmasıyla birlikte 12 burca değişim rüzgarı vuracak. İşte tutulmanın burçlara etkisi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Koç, yay, boğa, ikizler, akrep... 12 burç için değişim oku yaydan çıktı! Güneş tutulması tek bir burca altın keseyi açacak! 14 Ekim saat 11.30 itibarıyla

Koç

Bu tutulma kişisel ve profesyonel yaşamınızı etkileyebilir. Kariyerinizde değişiklikler veya kişisel hedeflerinizde bir değişiklik. Yeni fırsatlara açık olun ve hesaplanmış riskler alın. Sağlıkları açısından dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Bu Güneş Tutulması işlerinde bazı engellerle karşılaşacağından onlara pek faydası olmayacaktır.

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Koç, yay, boğa, ikizler, akrep... 12 burç için değişim oku yaydan çıktı! Güneş tutulması tek bir burca altın keseyi açacak! 14 Ekim saat 11.30 itibarıyla

Boğa

Bu tutulma sırasında ilişkilerinizde değişiklikler yaşayabilirsiniz. Aşk ilişkilerinde bazı sorunlarla karşılaşabilirler ve partnerleriyle tartışmamaları tavsiye edilir. Partnerine karşı sert sözler kullanmamalıdır.

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Koç, yay, boğa, ikizler, akrep... 12 burç için değişim oku yaydan çıktı! Güneş tutulması tek bir burca altın keseyi açacak! 14 Ekim saat 11.30 itibarıyla

İkizler

Hiçbir mülke yatırım yapmayın ve herhangi bir araç satın almayın. Gelecekte size kar sağlamayacaklar. Evinizi değiştirmeyi planlıyorsanız bir süre beklemeniz gerekiyor.

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Koç, yay, boğa, ikizler, akrep... 12 burç için değişim oku yaydan çıktı! Güneş tutulması tek bir burca altın keseyi açacak! 14 Ekim saat 11.30 itibarıyla

Yengeç

Üstlerinize karşı dikkatli olun ve patronunuzla herhangi bir tartışmadan kaçının, aksi takdirde patronunuzla veya üstlerinizle aranızda bazı çatışmalar yaşanabilir.