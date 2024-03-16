16 Mart 2024, Cumartesi
Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu! İddianamede 'Daltonlar' detayı dikkat çekti
Lüks yaşamlarıyla dikkatleri çeken Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çiftin yaşadığı soruşturma büyük ses getirmişti. Engin ve Dilan Polat çifti hakkında, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Son gelişmeler ise olayın detaylarını gün yüzüne çıkardı.
Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 10:53
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