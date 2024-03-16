Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meğer ünlü doktor...

ÜNLÜ DOKTOR YÜZÜNDEN NELER YAŞAMIŞ!

Geçen yıl yüzündeki estetik müdahalelerden dolayı çok eleştirilen Mine Tugay meğer neler yaşamış. Olayın özeti şu; 10 yıl önce sol gözünün altına dolgu yaptırmış, dolgu donmuş ve çözümü için birçok kez ameliyat olmuş.Geçen yıl da bunu tamamen çözebileceğini söyleyen bir doktora inanmış ama ameliyat sonrası birçok sorun yaşamış.