16 Mart 2024, Cumartesi
Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meğer ünlü doktor...
Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterini canlandıran Mine Tugay, diziden ayrılmadan önce yüzündeki değişimle eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak ortaya çıkan gerçek, eleştirilerin ardında yatanın bir estetik müdahalenin olumsuz sonuçları olduğunu gösterdi. Mine Tugay, Şamdan Plus'a özel açıklamalarda bulunarak yaşadığı talihsiz olayı anlattı. İşte Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı...
Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 09:04
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