16 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meğer ünlü doktor...

Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meğer ünlü doktor...

Yalı Çapkını dizisinde Defne karakterini canlandıran Mine Tugay, diziden ayrılmadan önce yüzündeki değişimle eleştirilerin hedefi olmuştu. Ancak ortaya çıkan gerçek, eleştirilerin ardında yatanın bir estetik müdahalenin olumsuz sonuçları olduğunu gösterdi. Mine Tugay, Şamdan Plus'a özel açıklamalarda bulunarak yaşadığı talihsiz olayı anlattı. İşte Mine Tugay'ın estetik pişmanlığı...

Giriş Tarihi: 16.03.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 09:04
  • 1
  • 95
Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meğer ünlü doktor...

Ünlü oyuncu Mine Tugay, özel bir röportajda başına gelen talihsiz olayı anlatarak estetik müdahalelerden duyduğu pişmanlığı dile getirdi. 45 yaşındaki deneyimli oyuncu, son olarak rol aldığı "Yalı Çapkını" dizisindeki görüntüsüyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Tugay, yaşadığı estetik faciasının sebebini doktora bağladı.

  • 2
  • 95
Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meğer ünlü doktor...

Şamdan Plus'a röportaj veren ünlü oyuncu Mine Tugay, samimi açıklamalarda bulunmuş. Onlar içinde en çok dikkatimi çeken ise, başına gelen talihsiz olay oldu.

  • 3
  • 95
Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meğer ünlü doktor...

ÜNLÜ DOKTOR YÜZÜNDEN NELER YAŞAMIŞ!

Geçen yıl yüzündeki estetik müdahalelerden dolayı çok eleştirilen Mine Tugay meğer neler yaşamış. Olayın özeti şu; 10 yıl önce sol gözünün altına dolgu yaptırmış, dolgu donmuş ve çözümü için birçok kez ameliyat olmuş.Geçen yıl da bunu tamamen çözebileceğini söyleyen bir doktora inanmış ama ameliyat sonrası birçok sorun yaşamış.

  • 4
  • 95
Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meğer ünlü doktor...

Mine Tugay, Şamdan Plus'taki röportajında, "Ünlü estetikçi, ameliyatta yüzüme kendi estetik zevklerine göre çeşitli dolgular yapmış ve aylarca bunun bana ödem olduğunu iddia etti" diyerek yaşadıklarını anlatmış.

  • 5
  • 95
Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay estetik kurbanı olmuş! Yüzündeki değişim çok konuşulmuştu! Meğer ünlü doktor...

Eleştirilen görüntüsünün sebebi de buymuş. Mine Tugay, kendisine bunları yaşatanın ünlü bir estetikçi olduğunu söyledi. Estetik cerrahlara sesleniyorum; kadınların suratları deneme tahtası değil, emin olmadığınız uygulamaları yapmayın lütfen.