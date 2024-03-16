16 Mart 2024, Cumartesi
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'e kilo verdiren diyet! 7 gün boyunca uyguladı tığ gibi oldu! Zayıflığının sırrı...
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, magazin dünyasında da adından söz ettirmeye başladı. Meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan güzel oyuncunun zayıflama yöntemi yeniden gündem oldu. Deniz, birçok kişinin merak ettiği kilo verme yöntemini, bir röportajında açıklamıştı. İşte Pınar Deniz'i iğne ipliğe çeviren diyet...
Giriş Tarihi: 16.03.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 11:35
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