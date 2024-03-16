Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz’e kilo verdiren diyet! 7 gün boyunca uyguladı tığ gibi oldu! Zayıflığının sırrı...

SU DİYETİ

Su orucu diyeti, uygulanması kolay görülen ancak bazı insanları oldukça zorlayabilen bir diyet yöntemidir. Bu süreçte diyetin doğru uygulanması önemlidir ve dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır.

İlk Gün: Orucun ilk günü vücudu alıştırmak için pişmemiş, ham sebze ve meyveler tüketilir. İlk günün akşamı, bağırsaklarda biriken toksinleri atabilmek ve bağırsakları temizleyebilmek için 1 litre ılık suya 1 tatlı kaşığı ingiliz karbonatı eklenir. Bu karışım tüketilir.

İkinci Gün: Diyetin ikinci gününde 1 litre ılık suya 2 adet limon sıkılır ve 2 – 3 kaşık doğal bal eklenir. Bu karışım, güne başlamadan önce tüketilmelidir. Gün içerisinde her saat başı bir bardak su içilmeye devam edilir.