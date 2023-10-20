20 Ekim 2023, Cuma
Dilan Polat ve Engin Polat dosyasında yeni detaylar ortalığı karıştırdı! Toplam suç geliri dudak uçuklattı
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin şirketleriyle ilgili harekete geçen MASAK, tüm mal varlıklarına el koyarken şaibeli işlem miktarının 657 milyon liraya ulaştığı raporu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte a'dan z'ye Dilan Polat ve Engin Polat olayı hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:18
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