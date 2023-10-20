Dilan Polat ve Engin Polat dosyasında yeni detaylar ortalığı karıştırdı! Toplam suç geliri dudak uçuklattı

ÇALIŞAN VE BANKA HESABI OLMAYAN SAHTE 3 ŞİRKET

Mal alınan şirketlerin çoğunluğunun, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğu ortaya çıktı.

MASAK, bu tedarikçilerin aslında bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu belirledi.

Raporda, Dilan Polat'ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirketi bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulunduğu bilgisine yer verildi.