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Dilan Polat ve Engin Polat dosyasında yeni detaylar ortalığı karıştırdı! Toplam suç geliri dudak uçuklattı

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin şirketleriyle ilgili harekete geçen MASAK, tüm mal varlıklarına el koyarken şaibeli işlem miktarının 657 milyon liraya ulaştığı raporu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte a'dan z'ye Dilan Polat ve Engin Polat olayı hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:18 Güncelleme Tarihi: 20.10.2023 11:18
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Dilan Polat ve Engin Polat dosyasında yeni detaylar ortalığı karıştırdı! Toplam suç geliri dudak uçuklattı

Kara para aklama ve vergi açıklama iddialarıyla ülke gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor, her gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıkmıştı.

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Dilan Polat ve Engin Polat dosyasında yeni detaylar ortalığı karıştırdı! Toplam suç geliri dudak uçuklattı

ÇALIŞAN VE BANKA HESABI OLMAYAN SAHTE 3 ŞİRKET

Mal alınan şirketlerin çoğunluğunun, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğu ortaya çıktı.

MASAK, bu tedarikçilerin aslında bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu belirledi.

Raporda, Dilan Polat'ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirketi bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulunduğu bilgisine yer verildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat dosyasında yeni detaylar ortalığı karıştırdı! Toplam suç geliri dudak uçuklattı

ŞAİBELİ İŞLEMLER 657 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKTI

Raporda sahte olduğuna dair şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu tespit edildi. Aynı zamanda şaibeli işlem miktarının 657 milyon liraya kadar yükseldiği iddia edildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat dosyasında yeni detaylar ortalığı karıştırdı! Toplam suç geliri dudak uçuklattı

DUDAK UÇUKLATAN SERMAYE ARTIRIMI

Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak konu ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Başak verdiği örneklerde Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin 2022 yılında 1 milyon TL sermaye ile kurularak 2023 yılında kısa sürede sermaye artırımı yaparak 199 milyon ilaveyle 200 milyon TL'ye çıkmasını "çok büyük bir artış" olarak belirtmişti.

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Dilan Polat ve Engin Polat dosyasında yeni detaylar ortalığı karıştırdı! Toplam suç geliri dudak uçuklattı

Başak konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Şirketin pasifinde ortaklara borç var. 199 milyon TL borç var. Sermaye artırımına karar verilince 199 milyon TL'lik borç sermayeye ekleniyor. Böylece pasif ve sermaye arasında yer değiştiriliyor. Kamuoyunda bu paraların nakit olarak el değiştirildiğine yer veriliyor.