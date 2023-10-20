Gamze Özçelik Gazze'deki siviller için seferber oldu! “Allah'ım korusun, kollasın”

Oyunculuğu bırakıp Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, yaptığı yardımlarla herkesin gönlünde taht kurdu. Dünyanın birçok yerinde yardıma muhtaç insanlara elini uzatan Özçelik, katliamcı İsrail tarafından hedef alınan Gazze halkı için seferber oldu. Savaştan kaçan sivillere sıcak yemek dağıtımı yapan Özçelik, hala insani yardım koridorunun açılmasını bekleyen ekibinin o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.