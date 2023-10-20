20 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gamze Özçelik Gazze'deki siviller için seferber oldu! “Allah'ım korusun, kollasın”

Gamze Özçelik Gazze'deki siviller için seferber oldu! “Allah'ım korusun, kollasın”

Oyunculuğu bırakıp Umuda Koşanlar Derneği'ni kuran Gamze Özçelik, yaptığı yardımlarla herkesin gönlünde taht kurdu. Dünyanın birçok yerinde yardıma muhtaç insanlara elini uzatan Özçelik, katliamcı İsrail tarafından hedef alınan Gazze halkı için seferber oldu. Savaştan kaçan sivillere sıcak yemek dağıtımı yapan Özçelik, hala insani yardım koridorunun açılmasını bekleyen ekibinin o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:03
  • 1
  • 7
Gamze Özçelik Gazze’deki siviller için seferber oldu! “Allah’ım korusun, kollasın”

Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail dünyanın gözü önünde savaş suçu işlemeye devam ediyor. Savaş bölgesindeki sivil ölümleri giderek artarken Gazze'de durum giderek ağırlaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Gamze Özçelik Gazze’deki siviller için seferber oldu! “Allah’ım korusun, kollasın”

18 Ekim'de abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak sivilleri hedef alan İsrail, son olarak içinde sivillerin bulunduğu bir kiliseyi hedef aldı.

  • 3
  • 7
Gamze Özçelik Gazze’deki siviller için seferber oldu! “Allah’ım korusun, kollasın”

SİVİLLERE YEMEK DAĞITTILAR

Bölgeye insani yardım ulaştırmak için harekete geçen isimlerden biri de Gamze Özçelik oldu. Umuda Koşanlar Derneği, yaşanan korkunç olayların ardından sıcak yemek dağıtımına başladı.

  • 4
  • 7
Gamze Özçelik Gazze’deki siviller için seferber oldu! “Allah’ım korusun, kollasın”

Derneğin sosyal medya hesabından, yapılan bir paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

  • 5
  • 7
Gamze Özçelik Gazze’deki siviller için seferber oldu! “Allah’ım korusun, kollasın”

"Gazze'den acı haberler yükselirken, biz de elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sıcak yemek dağıtımlarımızı bu sefer savaştan kaçıp okullara sığınan kardeşlerimize gerçekleştirdik."