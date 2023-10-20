20 Ekim 2023, Cuma
Bülent Polat’tan radikal karar! İstanbul'u terk etti kendi çiftliğini kurdu
2004 yılında rol aldığı diziyle Avrupa Yakası dizisiyle adını duyuran Bülent Polat, zaman içinde ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Son olarak atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları ile izleyici karşısına çıkan Polat, radikal bir karar aldı. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Çanakkale'ye yerleşen oyuncu yıllar önce aldığı tarlayı çiftliğe çevirdi.
Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:21
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