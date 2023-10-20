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Bülent Polat’tan radikal karar! İstanbul'u terk etti kendi çiftliğini kurdu

2004 yılında rol aldığı diziyle Avrupa Yakası dizisiyle adını duyuran Bülent Polat, zaman içinde ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Son olarak atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları ile izleyici karşısına çıkan Polat, radikal bir karar aldı. Eşi ve iki çocuğuyla birlikte Çanakkale'ye yerleşen oyuncu yıllar önce aldığı tarlayı çiftliğe çevirdi.

Giriş Tarihi: 20.10.2023 12:21
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Bülent Polat’tan radikal karar! İstanbul’u terk etti kendi çiftliğini kurdu

Son olarak Ateş Kuşları dizisiyle izleyici karşısına çıkan Bülent Polat, radikal bir karara imza attı. Polat, eşi ve iki çocuğuyla birlikte Çanakkale'ye yerleşti.

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Bülent Polat’tan radikal karar! İstanbul’u terk etti kendi çiftliğini kurdu

Tarımla ilgilenmeye başlayan Bülent Polat, eşiyle birlikte yıllar önce aldıkları tarlayı çiftliğe çevirdi.

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Bülent Polat’tan radikal karar! İstanbul’u terk etti kendi çiftliğini kurdu

"Burası Karderesi. Salihler diye bir köy var Çanakkale'ye 20 km uzaklıkta. Hemen oracıkta bizim tarla. Sevgili eşim Bülent'in ilk görüşte vurulduğu ikinci şey oldu burası... İlkini tahmin edersiniz..."

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Bülent Polat’tan radikal karar! İstanbul’u terk etti kendi çiftliğini kurdu

Bir yandan oyunculuğa devam eden Polat, hayallerini de tek tek anlattı:

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Bülent Polat’tan radikal karar! İstanbul’u terk etti kendi çiftliğini kurdu

"Burası Karderesi. Burayı 1,5 yıl önce aldık. Tarladan çiftliğe dönüşecek burası. Her bir metrekaresinde, her bir dönümünde alın terim var. Kendi ellerimle ördüm burayı. Burada kuzular olacak... Tavşanlar olacak... Ekilecek, biçilecek... Duygu ile Bülent Polat'ın çiftliği olacak."