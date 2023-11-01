Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, nasıl zengin oldu, kaç şirketleri var?

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT GÖZALTINA ALINDI

Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polat çiftinin dışında aile üyelerinden de gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.