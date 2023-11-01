01 Kasım 2023, Çarşamba
Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, nasıl zengin oldu, kaç şirketleri var?
Ünlü çift Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarını reddederek, olayların seyrini açıklığa kavuşturmaya çalışmıştı. Peki Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Dilan Polat ve Engin Polat'ın hukuki durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...
Giriş Tarihi: 01.11.2023 19:32 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 19:42
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