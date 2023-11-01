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Haberler Galeri Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, nasıl zengin oldu, kaç şirketleri var?

Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, nasıl zengin oldu, kaç şirketleri var?

Ünlü çift Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarını reddederek, olayların seyrini açıklığa kavuşturmaya çalışmıştı. Peki Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Dilan Polat ve Engin Polat'ın hukuki durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.11.2023 19:32 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 19:42
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Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, nasıl zengin oldu, kaç şirketleri var?

Son dönemde oldukça dikkat çeken ünlü çift Dilan Polat ve Engin Polat'ın hukuki durumu gündemi meşgul ediyor. Dün akşamın ilerleyen saatlerinde kameralara yansıyan görüntülere göre, ünlü çift ile Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, emniyet müdürlüğü tarafından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldüler. Ancak, bu aşamada serbest bırakıldılar mı veya tutuklandılar mı konusunda araltırmalar sürüyor. Peki Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, tutuklandı mı?

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Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, nasıl zengin oldu, kaç şirketleri var?

DİLAN POLAT ENGİN POLAT TUTUKLANDI MI?

Polat çiftinin serbest bırakılıp bırakılmadığına dair henüz net bir bilgi yok. Olması halinde haberimize ekleyeceğiz.

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Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, nasıl zengin oldu, kaç şirketleri var?

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT GÖZALTINA ALINDI

Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polat çiftinin dışında aile üyelerinden de gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

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Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, nasıl zengin oldu, kaç şirketleri var?

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu.

MASAK ön raporuyla birlikte Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan 3 şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kesildi. Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat'ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

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Dilan Polat son dakika tutuklandı mı, serbest mi? Engin Polat ve Dilan Polat çifti gözaltına mı alındı, nasıl zengin oldu, kaç şirketleri var?

Raporla birlikte önce Polat çiftinin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konuldu. Daha sonra vergi müfettişleri polisle beraber çifte ait 15 ayrı iş yerinde arama yaptı. Çalışmaların ardından gece saatlerinde Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da da eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün'ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.