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Bilal Hancı’nın ihanetiyle yıkılmıştı! Esin Çepni teselliyi bakın nerede buldu: Terapistim...

Kafalar grubuyla fenomen haline gelen Bilal Hancı eşi Esin Çepni'yi aldattığı görüntülerle magazin gündemine oturdu. İhanet görüntüleriyle yıkılan Çepni katıldığı magazin programında yaşadıklarını anlatmış, Hancı ise sosyal medyadan özür metni yayınlamıştı. Son olarak Çepni'den yeni bir paylaşım geldi. Gözleri şiş bir halde bir fotoğraf karesi paylaşan fenomen, "Eskisinden daha iyi döneceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 01.11.2023 16:22 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 16:22
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Bilal Hancı’nın ihanetiyle yıkılmıştı! Esin Çepni teselliyi bakın nerede buldu: Terapistim...

Fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, Esin Çepni ile Temmuz 2021'de nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl evliliklerinde bir kriz yaşamış, boşanacaklarını açıklamıştı. Ancak ilişkilerine bir şans daha veren çift, boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Bilal Hancı’nın ihanetiyle yıkılmıştı! Esin Çepni teselliyi bakın nerede buldu: Terapistim...

Esin Çepni geçtiğimiz günlerde ihanete uğradığını açıkladı ve aldatıldığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşım kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Bilal Hancı’nın ihanetiyle yıkılmıştı! Esin Çepni teselliyi bakın nerede buldu: Terapistim...

Bilal Hancı'nın boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Çepni'yi genç bir kadınla gece kulübünde aldattığı görüntüler ortaya çıktı.

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Bilal Hancı’nın ihanetiyle yıkılmıştı! Esin Çepni teselliyi bakın nerede buldu: Terapistim...

Esin Çepni, eşinin ihanet videosunu gözyaşlarıyla ifşaladı.

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Bilal Hancı’nın ihanetiyle yıkılmıştı! Esin Çepni teselliyi bakın nerede buldu: Terapistim...

Sosyal medya hesabından "Kafamdan kaynar su dökülmüş gibi" diyerek eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla dudak dudağa olduğu görüntüleri paylaşan Çepni, gözyaşlarına boğuldu.