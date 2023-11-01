Bilal Hancı’nın ihanetiyle yıkılmıştı! Esin Çepni teselliyi bakın nerede buldu: Terapistim...

Kafalar grubuyla fenomen haline gelen Bilal Hancı eşi Esin Çepni'yi aldattığı görüntülerle magazin gündemine oturdu. İhanet görüntüleriyle yıkılan Çepni katıldığı magazin programında yaşadıklarını anlatmış, Hancı ise sosyal medyadan özür metni yayınlamıştı. Son olarak Çepni'den yeni bir paylaşım geldi. Gözleri şiş bir halde bir fotoğraf karesi paylaşan fenomen, "Eskisinden daha iyi döneceğim" dedi.