19 Ağustos 2024, Pazartesi
14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."
Voleybol sahalarının yıldızı Zehra Güneş, spor dünyasında elde ettiği başarıların yanı sıra, doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemde ise adından en çok söz ettiren konu, 6 kilo birden verdiği zayıflama süreci oldu. Zehra Güneş'in yeni formunu korumasının sırları ve bu dönüşüm sürecinin detayları, meraklı gözlerle takip ediliyor. İşte, Zehra Güneş'in zayıflama yolculuğu ve elde ettiği etkileyici sonuçlar hakkında bilmeniz gerekenler...
Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:41