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Haberler Galeri 14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."

14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."

Voleybol sahalarının yıldızı Zehra Güneş, spor dünyasında elde ettiği başarıların yanı sıra, doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Son dönemde ise adından en çok söz ettiren konu, 6 kilo birden verdiği zayıflama süreci oldu. Zehra Güneş'in yeni formunu korumasının sırları ve bu dönüşüm sürecinin detayları, meraklı gözlerle takip ediliyor. İşte, Zehra Güneş'in zayıflama yolculuğu ve elde ettiği etkileyici sonuçlar hakkında bilmeniz gerekenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 14:41
14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24’lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: 1 fincan sütlü kahve...

Voleybol sahalarının en dikkat çeken isimlerinden Zehra Güneş, sportif başarılarının yanı sıra, etkileyici güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 1.97 metrelik boyuyla adeta bir dev gibi sahalarda yer alan Güneş, son dönemde kilo verme süreciyle herkesi şaşırtmayı başardı. Kısa süre içinde 6 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Zehra Güneş'in zayıflama hikayesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte, Zehra Güneş'in bu etkileyici dönüşümünün detayları ve sosyal medyada yarattığı etki...

14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24’lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: 1 fincan sütlü kahve...

Sahaların Parlayan Yıldızı: Zehra Güneş

Voleybol sahalarının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Zehra Güneş, başarılı spor kariyerinin yanı sıra büyüleyici güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. 1.97 metre boyuyla dikkat çeken Güneş, son dönemde kilo verme süreciyle gündemde. Kısa sürede 6 kilo vererek herkesin dikkatini çeken Zehra Güneş'in bu başarılı dönüşümü sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24’lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: 1 fincan sütlü kahve...

Zehra Güneş'in Zayıflama Sırrı: Sağlıklı Beslenme ve Egzersiz

Zehra Güneş'in kilo verme süreci, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sporcu beslenmesi uzmanları tarafından hazırlanan özel bir diyet programı sayesinde Güneş, kısa sürede istediği sonuçları elde etti.

14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24’lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: 1 fincan sütlü kahve...

Beslenme Programının Püf Noktaları

Zehra Güneş'in dönüşümünde önemli bir rol oynayan diyet programı, sağlıklı proteinler, taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve bol su tüketimini içeriyor. Porsiyon kontrolü ve düzenli öğünler, kilo kontrolünde temel unsurlar arasında yer alıyor.

14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24’lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: 1 fincan sütlü kahve...

2 Haftalık Diyet Listesi

1. Hafta:

Sabah (09.00): 1 dilim az yağlı peynir veya 1 haşlanmış yumurta, söğüş salatalık, domates, biber, 1 ince dilim tam tahıllı ekmek.

Ara Öğün (11.00): 1 orta boy yeşil elma, 1 fincan matcha.

Öğle Yemeği (13.30): Kinoalı ve karabuğdaylı salata, 1 yemek kaşığı lor peyniri veya 1 ince dilim yağsız beyaz peynir, 1 yemek kaşığı nar taneleri, 1-2 adet ceviz.

Ara Öğün (16.00): 1 fincan sütlü kahve.

Akşam (19.00): 60 g ızgara et/tavuk/balık, bol salata (maydanoz ve limonlu), 4 yemek kaşığı light yoğurt, 1 ince dilim tam tahıllı ekmek veya 1 orta boy kepçe çorba.

Gece (21.00): 1 fincan yeşil çay.