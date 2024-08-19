14 günde 6 kilo verdiren Zehra Güneş diyeti ortaya çıktı! 24'lük sporcu kiloyu bıçak gibi kesti attı: "1 fincan sütlü kahve..."

Voleybol sahalarının en dikkat çeken isimlerinden Zehra Güneş, sportif başarılarının yanı sıra, etkileyici güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 1.97 metrelik boyuyla adeta bir dev gibi sahalarda yer alan Güneş, son dönemde kilo verme süreciyle herkesi şaşırtmayı başardı. Kısa süre içinde 6 kilo vererek büyük bir değişim yaşayan Zehra Güneş'in zayıflama hikayesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte, Zehra Güneş'in bu etkileyici dönüşümünün detayları ve sosyal medyada yarattığı etki...