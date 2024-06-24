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Nisan Aktaş bakın şimdi ne yapıyor... Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızı Çakıl Bebek Nisan koca kız olmuş!

Bir dönem Evrim Akın'ın sunduğu "Çocuktan Al Haberi" programı, çocuk yıldızlarıyla gündeme geliyor. Özellikle maviş gözleri ve sevimli halleriyle herkesin gönlünü fetheden 'Çakıl Bebek' lakaplı Nisan Aktaş ise büyüyüp kocaman bir genç kıza dönüştü. Nisan'ın şimdiki halini görenler, onu tanımakta güçlük çekiyor. İşte 'Çakıl Bebek' Nisan'ın son hali...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 10:14 Güncelleme: 26.06.2024 08:51
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Çocuktan Al Haberi’nin minik yıldızıı Çakıl Bebek Nisan koca kız oldu! Nisan Aktaş bakın şimdi nerede...

Daha 3 yaşındayken katıldığı Çocuktan Al Haberi yarışması ile tanınan ve Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı ve Masal Zamanı gibi önemli yapımlarda yer almış bir çocuk oyuncudur.

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Çocuktan Al Haberi’nin minik yıldızıı Çakıl Bebek Nisan koca kız oldu! Nisan Aktaş bakın şimdi nerede...

Sosyal medyada oldukça aktif olan Nisan Aktaş, ailesi tarafından yönetilen Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşarak takipçileriyle paylaşımcı bir iletişim içerisinde bulunuyor.

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Çocuktan Al Haberi’nin minik yıldızıı Çakıl Bebek Nisan koca kız oldu! Nisan Aktaş bakın şimdi nerede...

Nisan Aktaş'ın son zamanlardaki görüntüsü, izleyiciler tarafından büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla karşılanıyor.

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Çocuktan Al Haberi’nin minik yıldızıı Çakıl Bebek Nisan koca kız oldu! Nisan Aktaş bakın şimdi nerede...

İşte Nisan Aktaş başta olmak üzere çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

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Çocuktan Al Haberi’nin minik yıldızıı Çakıl Bebek Nisan koca kız oldu! Nisan Aktaş bakın şimdi nerede...

Çocuktan Al Haberi: Efe Koçyiğit