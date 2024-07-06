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80'li yılların efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kimmiş! Kemal Sunal'a çok benziyordu...

'Şendul Şaban' filmindeki minik kız bakın kimin kızı çıktı! Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan "Şendul Şaban", 1985 yılında çekilmiş ve Türk sinemasının klasikleri arasında yerini almıştı. Başrolünde Kemal Sunal, Nevra Serezli, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların yer aldığı film, komedi türündeki sahneleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Tekrar bölümleri hala keyifle izlenen filmin minik yıldızı hakkında çıkan gerçek duyan herkesi şaşırttı. İşte Kemal Sunal'a benzetilen o kız meğer...

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 09:01
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80’li yılların efsane filmi Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın kimmiş! Kemal Sunal’a çok benziyordu...

1985 yapımı olan "Şendul Şaban", Türk sinemasının unutulmaz komedi filmlerinden biridir. Başrollerinde usta oyuncu Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer almaktadır. Film, Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Kartal Tibet'in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu yazdığı bir yapımdır.

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80’li yılların efsane filmi Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın kimmiş! Kemal Sunal’a çok benziyordu...

ŞENDUL ŞABAN KONUSU NEDİR?

Şaban Ali ile birlikte bir fabrikada işçi olarak çalışmaktadır. Bir gün patronlarından zam istedikleri için işten atılırlar. Uzun zaman iş ararlar fakat bulamazlar. Necla ise Şaban'a kadınların daha kolay iş bulabileceğini söyler ve karı koca iddiaya girerler. Necla ertesi gün sekreter olarak işe başlar. Evdeki roller değişir. Necla evin erkeği, Şaban ise evin hanımı olmuştur. Fakat ikili Necla'nın yoğun çalışma saatlerinden dolayı mutsuzdurlar.

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80’li yılların efsane filmi Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın kimmiş! Kemal Sunal’a çok benziyordu...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birisi olan Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.

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80’li yılların efsane filmi Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın kimmiş! Kemal Sunal’a çok benziyordu...

Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.

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80’li yılların efsane filmi Şendul Şaban’da oynayan küçük kız bakın kimmiş! Kemal Sunal’a çok benziyordu...

Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.