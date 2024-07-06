06 Temmuz 2024, Cumartesi
80'li yılların efsane filmi Şendul Şaban'da oynayan küçük kız bakın kimmiş! Kemal Sunal'a çok benziyordu...
'Şendul Şaban' filmindeki minik kız bakın kimin kızı çıktı! Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden olan "Şendul Şaban", 1985 yılında çekilmiş ve Türk sinemasının klasikleri arasında yerini almıştı. Başrolünde Kemal Sunal, Nevra Serezli, Ayşen Gruda ve Halit Akçatepe gibi usta oyuncuların yer aldığı film, komedi türündeki sahneleriyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Tekrar bölümleri hala keyifle izlenen filmin minik yıldızı hakkında çıkan gerçek duyan herkesi şaşırttı. İşte Kemal Sunal'a benzetilen o kız meğer...
Giriş: 06.07.2024 09:01
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