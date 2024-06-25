Dilan Polat duruşmada yere yığıldı! Engin Polat kızını görünce bakın ne yaptı...

Kara para aklama suçlamasıyla uzun süredir cezaevinde bulunan Engin ve Dilan Polat çifti, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olarak suçlandığı duruşmada fenalaştı ve dava başlar başlamaz gözyaşlarına boğuldu. Polat "Allah'ım ne zaman bitecek" diye mahkemede gözyaşı döktü. İşte haberin detayları...