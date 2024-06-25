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Dilan Polat duruşmada yere yığıldı! Engin Polat kızını görünce bakın ne yaptı...

Kara para aklama suçlamasıyla uzun süredir cezaevinde bulunan Engin ve Dilan Polat çifti, bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Dilan Polat, Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi olarak suçlandığı duruşmada fenalaştı ve dava başlar başlamaz gözyaşlarına boğuldu. Polat "Allah'ım ne zaman bitecek" diye mahkemede gözyaşı döktü. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 12:02 Güncelleme: 25.06.2024 12:02
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Dilan Polat duruşmada yere yığıldı! Engin Polat kızını görünce bakın ne yaptı...

Şatafatlı yaşamlarını sosyal medyadan paylaştıktan sonra MASAK'ın radarına giren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hayatı bir anda tepetaklak oldu.

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Dilan Polat duruşmada yere yığıldı! Engin Polat kızını görünce bakın ne yaptı...

Gçetiğimiz günler Dilan'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Polat'ın tahliye edilmesinden sonra gözler Polat çiftine çevrilmişti. "Tahliye olacaklar mı?" diye merak edilen çiftinin bugün mahkemesi vardı.

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Dilan Polat duruşmada yere yığıldı! Engin Polat kızını görünce bakın ne yaptı...

Banu Parlak'ın güzellik merkezine geçen yıl 1 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıyı Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilmişti.

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Dilan Polat duruşmada yere yığıldı! Engin Polat kızını görünce bakın ne yaptı...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianamede Dilan ve Engin Polat çifti ile Sezgin Polat'ın 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'Mala zarar verme' suçlarından toplamda ayrı ayrı 8 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya sanıklar hakim karşısına çıktı.

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Dilan Polat duruşmada yere yığıldı! Engin Polat kızını görünce bakın ne yaptı...

Polatlar başta olmak üzere birçok fenomenin davasıyla yakından ilgilenen Gazeteci Emrullah Erdinç mahkeme öncesi yaşananları anbean anlatırken, Dilan Polat'ın duruşma salonuna getirilirken yere yığıldığını açıkladı.