Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar kardeşiyle aynı dizideymiş! Abla - kardeş meğer o sahnede...

Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide, Bahar karakteriyle gönülleri fetheden Evgar, bu kez de erkek kardeşiyle gündem oldu. Evgar'ın kardeşinin de oyuncu olduğunu duyalar şaştı kaldı. Meğer abla-kardeş birlikte oynamışlar. İşte Demet Evgar'ın kardeşi...