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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar kardeşiyle aynı dizideymiş! Abla - kardeş meğer o sahnede...

Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, büyük bir hayran kitlesi tarafından takip ediliyor. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel gibi isimlerin yer aldığı dizide, Bahar karakteriyle gönülleri fetheden Evgar, bu kez de erkek kardeşiyle gündem oldu. Evgar'ın kardeşinin de oyuncu olduğunu duyalar şaştı kaldı. Meğer abla-kardeş birlikte oynamışlar. İşte Demet Evgar'ın kardeşi...

ahaber.com.tr
Giriş: 25.06.2024 11:03
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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar kardeşiyle aynı dizideymiş! Abla - kardeş meğer o sahnede...

Bahar dizisinin başrolü olan Demet Evgar, sevenleri tarafından yakın takibe alındı.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar kardeşiyle aynı dizideymiş! Abla - kardeş meğer o sahnede...

DEMET EVGAR KİMDİR?
19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, Afsem Tiyatrosu'nda henüz 17 yaşındayken oyunculuğa başladı.Burada Ray Cooney'nin Kaç Baba Kaçoyununda yer alan oyuncu, sahnenin büyüsüne kapılarak İstanbul'a geldi.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar kardeşiyle aynı dizideymiş! Abla - kardeş meğer o sahnede...

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun olan Evgar, konservatuarda okuduğu yıllarda arkadaşlarıyla beraber kurduğu Tiyatro Kılçık adlı amatör tiyatroda yazarlık ve oyunculuk yaptı.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar kardeşiyle aynı dizideymiş! Abla - kardeş meğer o sahnede...

Evgar'ın kardeşi hakkında ortaya çıkan bu bilgi, duyanları şaşkına uğrattı.

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Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar kardeşiyle aynı dizideymiş! Abla - kardeş meğer o sahnede...

Film sektörüyle ilgilenen Demet Evgar'ın erkek kardeşi Yiğit Evgar aynı zamanda oyunculuk da yapıyor. Yiğit Evgar ablası Demet Evgar ile beraber 'Gençlik Başımda Duman' dizisinde yer aldı. İşte Demet Evgar başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...