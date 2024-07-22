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Dilan Polat davasında flaş gelişme: Tahliye talebine ret

"Dilan Polat tahliye olacak mı?" sorusunun cevabı merak ediliyordu. Kara para aklama operasyonu kapsamında sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat 8,5 ay önce tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu davada Polat çiftinin 909 sayfalık MASAK raporu, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Evrakları eksik olan ve bugün yeniden değerlendirilmeye alınan Dilan Polat'ın tahliye talebine ret kararı verildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 09:40 Güncelleme: 22.07.2024 12:02
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Dilan Polat tahliye olacak mı? Polatlar davasında karar günü!

Dilan - Engin Polat davasından mahkemeden karar çıktı. Evrakları eksik olan ve bugün yeniden değerlendirilmeye alınan Dilan Polat'ın tahliye talebine ret kararı verildi.

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Dilan Polat tahliye olacak mı? Polatlar davasında karar günü!

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonun ardından Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı davayla ilgili düzenlenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detaylarına ulaşıldı.

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Dilan Polat tahliye olacak mı? Polatlar davasında karar günü!

908 SAYFALIK RAPORUN DETAYLARI

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili hazırlanan 908 sayfalık son raporda Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı, hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği fakat hesaplarında şüphe uyandıracak bir verinin olmadığı aktarıldı.

Raporda, Dilan Polat'ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı, karar vericilerinin Engin ve Sezgin Polat olduğu kaydedildi.

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Dilan Polat tahliye olacak mı? Polatlar davasında karar günü!

MİLYON LİRALIK PARA GİRİŞ ÇIKIŞI YAPILDI

Engin Polat'ın hesabına ise 2020-2023 yılları arasında 71 milyon 904 bin lira giriş, 144 milyon 208 bin lira ise para çıkışı olduğu, bu yıllar arasında 3 araç ile 6 gayrimenkul aldığına dikkati çekilen raporda, yasa dışı bahse ilişkin bir tespitin bulunmadığı ifade edildi.

Aile şirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alındığında mal varlığı konusunda gerçekleşen işlemlerin elde edilen gelirlerle orantılı olduğu bilgisi verildi.

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Dilan Polat tahliye olacak mı? Polatlar davasında karar günü!

VERGİ KAÇIRDIĞI KANITLANDI

Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarının diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle hesap dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği belirtilen raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da vurgulandı.